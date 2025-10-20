Зыков о 9-м месте СКА на Западе: «Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это и выдать хорошую серию. Через работу мы будем лучше»

Валентин Зыков высказался о неудачах СКА в последних играх FONBET КХЛ.

– У СКА 7 поражений в 8 матчах. Серьезно ли это давит на атмосферу в команде?

– Всякое бывает. Бывает гладко, бывает непросто. Самое главное – продолжать работать и становиться лучше.

– СКА мало забрасывает, уже 8 матчей, в которых не более двух шайб. В чем причины слабой реализации?

– Сложно сказать. Моментов у нас много. Иногда бывает такое, что залетают все шайбы, иногда – не все. Будем анализировать это. Работать над этим будем. Может быть, нам где-то надо проще сыграть где-то.

– Сейчас у СКА 9-е место на Западе, вне зоны плей-офф. Что скажете о положении команды? И стоит ли в октябре пристально смотреть в таблицу?

– Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это, выдать хорошую победную серию и подниматься по таблице. Через работу мы будем лучше.

– Впереди игра с ЦСКА. Вы идете вровень с московскими армейцами. Можно ли назвать этот матч главным для СКА на этом отрезке сезона?

– Для нас каждый матч важен, на каждый матч настраиваемся одинаково, в каждом матче мы полностью отдаемся. Стараемся подходить к играм с хорошим настроем на победу, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.