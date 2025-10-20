  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зыков о 9-м месте СКА на Западе: «Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это и выдать хорошую серию. Через работу мы будем лучше»
1

Зыков о 9-м месте СКА на Западе: «Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это и выдать хорошую серию. Через работу мы будем лучше»

Валентин Зыков высказался о неудачах СКА в последних играх FONBET КХЛ.

– У СКА 7 поражений в 8 матчах. Серьезно ли это давит на атмосферу в команде?

– Всякое бывает. Бывает гладко, бывает непросто. Самое главное – продолжать работать и становиться лучше.

– СКА мало забрасывает, уже 8 матчей, в которых не более двух шайб. В чем причины слабой реализации?

– Сложно сказать. Моментов у нас много. Иногда бывает такое, что залетают все шайбы, иногда – не все. Будем анализировать это. Работать над этим будем. Может быть, нам где-то надо проще сыграть где-то.

– Сейчас у СКА 9-е место на Западе, вне зоны плей-офф. Что скажете о положении команды? И стоит ли в октябре пристально смотреть в таблицу?

– Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это, выдать хорошую победную серию и подниматься по таблице. Через работу мы будем лучше. 

– Впереди игра с ЦСКА. Вы идете вровень с московскими армейцами. Можно ли назвать этот матч главным для СКА на этом отрезке сезона?

– Для нас каждый матч важен, на каждый матч настраиваемся одинаково, в каждом матче мы полностью отдаемся. Стараемся подходить к играм с хорошим настроем на победу, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoВалентин Зыков
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхин о селекции СКА: «Очень слабая. Где игроки, которые должны забивать и тянуть команду? Те, кого подписали – уровень «Торпедо», может»
2вчера, 20:44
Артюхин о Грималди и Филлипсе: «Не те иностранцы, которые должны быть в СКА. Слабо выглядят. Рокко сколько раз уже привозил, ситуация не меняется»
1вчера, 18:33
Артюхин о возможной отставке Ларионова из СКА: «А кого ставить? Не так много хороших тренеров сейчас. Если брать североамериканца – нужно еще найти, кто согласится приехать»
2вчера, 16:07
Ларионов о низкой результативности СКА: «Может, нас кто-то заколдовал? Удачу нужно заработать, пока идет туго. У ребят не должно быть мыслей, что они не забьют»
3718 октября, 19:22
Черкас о СКА: «Лучше бы Ротенберг остался. Перед Ларионовым была задача выиграть Кубок – шансов нет, судя по игре команды»
1418 октября, 18:36
Главные новости
«Адмирал» расторг контракт с Сафиным. Форвард пришел в конце августа
2 минуты назад
КХЛ. «Динамо» Москва против «Локомотива», ЦСКА примет «Динамо» Минск
917 минут назад
Новая версия легендарного «Три на Три» – теперь про хоккей!
сегодня, 06:00Тесты и игры
Разин о ротации в «Металлурге»: «Все реагируют правильно – это кнут, ниточки, за которые можно дергать игроков, чтобы напрягались. После 9:6 половину команды можно подергать...»
6сегодня, 05:45
Агенты Хатсона о 8-летнем контракте с «Монреалем» на 70,8 млн долларов: «Хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы – деньги придут как можно раньше»
2сегодня, 05:15
Плющев о том, что ЦСКА вывел Спронга из состава: «Если эта фигура токсичная, никакие уговоры не помогут. Мой опыт говорит о том, что таких игроков нужно сразу убирать!»
5сегодня, 04:58
Гущин лидирует в гонке снайперов АХЛ. У форварда фарма «Колорадо» 5 шайб в 4 играх в сезоне
6сегодня, 03:15Видео
Задоров лидирует в НХЛ по числу силовых приемов – 34 в 7 играх. У него 4 хита, 4 минуты штрафа, 3 блока и 2 потери за 20:44 против «Юты»
6сегодня, 02:34
Сергачев без очков в первых 6 матчах в сезоне НХЛ. У защитника «Юты» 2 броска, 3 блока, 3 потери, малый штраф и «+1» за 25:07 против «Бостона»
4сегодня, 02:22
«Детройт» выиграл 5 матчей подряд и идет на 2-м месте на Востоке. У Ларкина 10 очков и «+9» на этом отрезке
11сегодня, 02:10
Ко всем новостям
Последние новости
Монтур временно покинул «Сиэтл» по семейным обстоятельствам. У защитника 4 очка за 4 игры в этом сезоне
12 минут назад
Тянулин о поздравлениях с рекордом «Сочи» по очкам: «Мичков тоже позвонил. Приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Я был не таким плохим партнером, значит»
28 минут назад
Отец Малкина о будущем сына: «Женя хочет еще играть, думаю. Мне самому хочется, чтобы он играл, не представляю его вне хоккея»
53 минуты назад
Плющев о травме Берлева: «В КХЛ большие проблемы с катанием, в Уфе – запредельные. Если не владеешь коньками, в любом столкновении рискуешь разбиться. У нас все-таки не фигурное катание в парке»
3сегодня, 07:15
Пастрняк сделал дубль в матче с «Ютой» и делит с Бурком 6-е место по голам в истории «Бостона» (395). До идущего 2-м Эспозито – 64 шайбы, до рекорда Бьюсика – 150
сегодня, 06:58
Дементьев о том, что Панарин не хочет делать «Рейнджерс» скидку: «Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Вероятность возвращения в КХЛ – 0,01%»
сегодня, 06:45
Защитник «Трактора» Дэй о диаспоре из «Херши» в КХЛ: «У ребят есть чемпионский дух. Все хотят подписывать победителей, наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим руководителям»
сегодня, 06:35
Пастухов про 6:9 в матче с «Металлургом»: «Провальное начало, никакого характера «Нефтехимик» не проявил. Потом собрались, что-то сделали, есть задел на будущее, но так нельзя»
сегодня, 06:22
Карбери о «Вашингтоне» после 3:4 с «Ванкувером»: «Мы не были готовы к игре. Но я не чувствую, что есть проблема именно с утренними матчами. У нас достаточно опытная команда»
1сегодня, 05:58
18-летний Полтавчук о дебюте в КХЛ за «Металлург» в матче с «Нефтехимиком» (9:6): «Мечта чуть-чуть сбылась. Ничего не показал, наверное. Не сыграл в свой хоккей»
сегодня, 05:30