«Флорида» забила 6 голов в двух матчах плей-офф подряд впервые с 1996 года. Тогда клуб вышел в финал

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» забила 6 голов в двух матчах плей-офф подряд впервые за 28 лет.

Сегодня «Пантерс» обыграли «Бостон» (6:2) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли (2-1 в серии), а позавчера – со счетом 6:1.

Это второй случай в истории «Флориды». В 1996 году на старте серии 1/4 финала конференций «Пантерс» забросили по 6 шайб «Бостону» в двух играх кряду – 6:3, 6:2. 

В том сезоне «Флорида» дошла до финала, где проиграла «Колорадо» (0-4).

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1 комментарий
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Кто его знает,может это дежавю.
И возможно будет повторение финала 1996.
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