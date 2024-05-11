«Флорида» забила 6 голов в двух матчах плей-офф подряд впервые с 1996 года. Тогда клуб вышел в финал
«Флорида» забила 6 голов в двух матчах плей-офф подряд впервые за 28 лет.
Сегодня «Пантерс» обыграли «Бостон» (6:2) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли (2-1 в серии), а позавчера – со счетом 6:1.
Это второй случай в истории «Флориды». В 1996 году на старте серии 1/4 финала конференций «Пантерс» забросили по 6 шайб «Бостону» в двух играх кряду – 6:3, 6:2.
В том сезоне «Флорида» дошла до финала, где проиграла «Колорадо» (0-4).
И возможно будет повторение финала 1996.