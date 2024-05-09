Дементьев о матче «Флорида» – «Бостон»: «146 хитов – настоящая мужская игра. Опустил голову, но получил удар – твоя проблема, а не бьющего»

Алексей Дементьев поделился мнением о матче между «Флоридой» и «Бостоном».

Игра второго раунда Кубка Стэнли завершилась победой «Пантерз» со счетом 6:1 (1-1 в серии).

В результате многочисленных потасовок команды набрали 158 минут штрафа. 13 игроков удалили до конца игры.

«146 силовых приемов за матч на обе команды, но ни одного удаления за неправильную атаку. Такие динамичные матчи, когда борта трещат в среднем несколько раз в минуту, привлекают огромный зрительский интерес.

Вот это и есть настоящая мужская игра, где правильно бьют, а принимающие удар держат его с поднятой головой.

Опустил голову, но получил удар со стороны груди – это твоя проблема, а не бьющего», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

👊Это НХЛ или UFC? «Бостон» и «Флорида» набрали 158 минут штрафа – подрались даже звезды