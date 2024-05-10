Кубок Стэнли. «Флорида» встретится с «Бостоном», «Ванкувер» против «Эдмонтона»
«Флорида» в гостях сыграет с «Бостоном» в рамках второго раунда Кубка Стэнли.
«Ванкувер» будет противостоять «Эдмонтону».
Второй раунд
- Дата проведения
- 11 мая, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 11 мая, 05.00, «Rogers Arena»
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Задорову продолжить деклассировать Эдмонтон
Задоров конечно люто начал, в этом ПО он делит первое место по голам среди защитников, и 7 место по очкам, при этом он играет меньше по времени, из топ25 защитников по очкам в плей-офф
За пантер и косаток!!!
Время включать профан-шоу)
Кэнакс, Гоу.
Эдмонтон без Зайтля?
..Снова закрыть Коннора. Mission: Пассибл
Но МакДи тоже удачи в меру)
Задору и Куинну почаще пинговать(Скиннера?) не говоря уже об остальных кому по долгу службы положено.
...и пусть от камбэков в любую сторону и дальше кровь вскипает)
Хоккея классного)