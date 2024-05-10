Кубок Стэнли. «Флорида» встретится с «Бостоном», «Ванкувер» против «Эдмонтона»

Теги результаты матчей Бостон Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Флорида» в гостях сыграет с «Бостоном» в рамках второго раунда Кубка Стэнли.

«Ванкувер» будет противостоять «Эдмонтону».

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Бостон – Флорида
Дата проведения
11 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Ванкувер – Эдмонтон
Дата проведения
11 мая, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев
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Бобу на ноль
Задорову продолжить деклассировать Эдмонтон

Задоров конечно люто начал, в этом ПО он делит первое место по голам среди защитников, и 7 место по очкам, при этом он играет меньше по времени, из топ25 защитников по очкам в плей-офф
+6
-2
+4
В Бостоне намечается убийственный хоккей, такой матч нельзя пропускать.
За пантер и косаток!!!
+4
-2
+2
Нечего не меняется, как всегда за Флориду! Очень нужна вторая победа! Всем нашим особенно успешной игры без исключения!!!✊
+4
-3
+1
За МакДи. Надеюсь он и его банда смогут оправдать все те надежды, что на них возлагают. Слишком много хейта ловит парень, игра которого вызывает эффект "Уау!" Молодой Овечкин у меня вызывал такое же впечатление. Должна же фортуна оказаться на стороне МакДи.
+2
-2
0
Каждая следующая игра это новая игра.
Время включать профан-шоу)
Кэнакс, Гоу.
Эдмонтон без Зайтля?
..Снова закрыть Коннора. Mission: Пассибл
Но МакДи тоже удачи в меру)

Задору и Куинну почаще пинговать(Скиннера?) не говоря уже об остальных кому по долгу службы положено.
...и пусть от камбэков в любую сторону и дальше кровь вскипает)
Хоккея классного)
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