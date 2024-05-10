Кубок Стэнли. «Флорида» встретится с «Бостоном», «Ванкувер» против «Эдмонтона»

«Флорида» в гостях сыграет с «Бостоном» в рамках второго раунда Кубка Стэнли.

«Ванкувер» будет противостоять «Эдмонтону».

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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