Пастрняк о драке с Ткачаком: «Я его не боюсь. Могу держать удар, я сделаю все для ребят»

Теги драки Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Давид Пастрняк Мэттью Ткачак Хоккей

Давид Пастрняк высказался о драке с Мэттью Ткачаком в матче плей-офф НХЛ.

Игроки подрались в третьем периоде игры между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии).

«Ты участвуешь в играх, эмоций много.

Честно говоря, я его не боюсь. Я могу держать удар, я сделаю все для ребят», – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

Ткачак подрался с Пастрняком в матче «Флориды» с «Бостоном»

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9 комментариев
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Это ПО, тут никто не кого не боится.Все горячии, на эмоциях, просто в бою ты ему не ровня. А мог просто травмироваться в драке, и команда осталась бы без элитного нападающего
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Как собаку пастернака избили. Жалко, что не маршанда Ткачук побить решил
+3
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А за что он его так? Паста, вроде, спокойный и безобидный в этом плане. На нём отыгрываться и вымещать свои эмоции довольно странно. Это как до первоклашки докапываться.
+2
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Паста ты Марши скажи, чтобы в следующий раз когда летел на Ткачака делал это точнее.
Локтем и прямо в передние зубы.
https://www.youtube.com/watch?v=WVqrMDB5GY8
Чтобы порадовать Кита Ткачака.
+1
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Наши пострелы везде поспели. Могут и шайбу забить, и морду набить)
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Ответ Юрий Костыгин
А за что он его так? Паста, вроде, спокойный и безобидный в этом плане. На нём отыгрываться и вымещать свои эмоции довольно странно. Это как до первоклашки докапываться.
Ну как бы лидеры клубов решили разобрацца, в след игре скорее всего Ткачуку придется с кем то другим помахаться.
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Ответ Юрий Костыгин
А за что он его так? Паста, вроде, спокойный и безобидный в этом плане. На нём отыгрываться и вымещать свои эмоции довольно странно. Это как до первоклашки докапываться.
Ткачук провокатор, вывести лидеров соперника из зоны комфорта его задача. Он сегодня и к Койлу подкатывал и еще к кому то с издевательскими ухмылками и словами. Что из этого получится увидим в следующих играх. Может с Фредериком поговорит пару раз..
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Ответ Коршунов-73
Ткачук провокатор, вывести лидеров соперника из зоны комфорта его задача. Он сегодня и к Койлу подкатывал и еще к кому то с издевательскими ухмылками и словами. Что из этого получится увидим в следующих играх. Может с Фредериком поговорит пару раз..
С Фредериком поговорит Гаджович, так что не переживай и Фредерику хватит.
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