Пастрняк о драке с Ткачаком: «Я его не боюсь. Могу держать удар, я сделаю все для ребят»
Давид Пастрняк высказался о драке с Мэттью Ткачаком в матче плей-офф НХЛ.
Игроки подрались в третьем периоде игры между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии).
«Ты участвуешь в играх, эмоций много.
Честно говоря, я его не боюсь. Я могу держать удар, я сделаю все для ребят», – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.
Локтем и прямо в передние зубы.
https://www.youtube.com/watch?v=WVqrMDB5GY8
Чтобы порадовать Кита Ткачака.