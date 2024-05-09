Пастрняк о драке с Ткачаком: «Я его не боюсь. Могу держать удар, я сделаю все для ребят»

Давид Пастрняк высказался о драке с Мэттью Ткачаком в матче плей-офф НХЛ.

Игроки подрались в третьем периоде игры между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии).

«Ты участвуешь в играх, эмоций много.

Честно говоря, я его не боюсь. Я могу держать удар, я сделаю все для ребят», – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

Ткачак подрался с Пастрняком в матче «Флориды» с «Бостоном»