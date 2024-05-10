Плющев о ЧМ-2024 по хоккею: «Буду смотреть. Вы же смотрите Лигу чемпионов, если в ней нет российских клубов. Интересны современные тенденции в хоккее»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная Казахстана по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт Sports – Казахстан Хоккей

Владимир Плющев сравнил ЧМ по хоккею с футбольной Лигой чемпионов.

Чемпионат пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от международных соревнований и не будет участвовать в турнире. 

«Да, я буду смотреть чемпионат мира по мере возможности.

Люди не смотрят чемпионат мира из-за того, что там нет России? Это их проблемы, желание и выбор. Вы же смотрите Лигу чемпионов, если в ней нет российских клубов. Вы же смотрите все другие соревнования, которые показывают.

Вот мне интересно посмотреть, куда движется международный хоккей, какие новые тенденции, на что обращают внимание наши соперники.

Для меня смотреть чемпионат мира – это интересно. Если люди просто смотрят, как бегают по площадке, то это их проблемы.  

За кого я буду болеть? Ни за кого. Я буду просто смотреть на современные тенденции в хоккее. А вы за кого хотели, чтобы я болел? Казахстан? Я этнический русский.

Я хоть и работал в Казахстане, но это не говорит о том, что меня возбуждает казахская сборная. Тем более что она не очень хорошо выступает в последние годы, да и не в последние, на всех уровнях», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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11 комментариев
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Современные тенденции без Ротенберга???? Вы о чём????))))
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Разумно
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+3
Ответ Bratsk Bruins
С полным безразличием, чисто на хоккей посмотреть
Я за финнов, как всегда, поболею
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Человек да ещё и с именем Владимир и при этом абсолютно адекватный, это просто замечательно и приятно!!!
+5
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С полным безразличием, чисто на хоккей посмотреть
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Можно подумать Плющев их постоянно внедряет))
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адекват
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Ответ olander
Я за финнов, как всегда, поболею
🇫🇮🤝
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В Лиге чемпионов наших уже весной никого не было... А на ЧМ по хоккею всегда ходили в потенциальных победителях
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Ответ olander
Я за финнов, как всегда, поболею
А чего так? Финн? Когда сборная России была тоже за них был? Очень странно.
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