Кожевников о россиянах в серии «Рейнджерс» – «Каролина»: «У Панарина – самый большой контракт, Шестеркин – один из лучших, Свечников тоже лидер команды. Там одни звезды»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Советский спорт Александр Кожевников Артемий Панарин Игорь Шестеркин Андрей Свечников Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре россиян в серии «Рейнджерс» – «Каролина».

На счету Артемия Панарина 9 (4+5) очков в 7 матчах плей-офф, у Андрея Свечникова – 8 (2+6) баллов в 8 играх. Голкипер Игорь Шестеркин одержал семь побед подряд, отражая 93,4% бросков.

«Там одни звезды. Они должны так играть, должны быть лидерами клуба.

У Панарина сейчас самый большой контракт, Шестеркин – один из лучших вратарей, что уже доказано. Они и должны так играть и показывать свой уровень. Свечников в «Каролине» – тоже лидер команды.

Они все молодцы, держат свою марку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария
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Глупостей не сморозил, уже хорошо, видимо вчера в праздник не выпивал и сегодня чувствует себя намного лучше, ну и славно!)
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Держат марку, сказал кожева мечтая о зелёной марке
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Ответ Alex.K71
Глупостей не сморозил, уже хорошо, видимо вчера в праздник не выпивал и сегодня чувствует себя намного лучше, ну и славно!)
Про Кузю с Кочетковым забыл он сказать.
Экспертище в "теме"!
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