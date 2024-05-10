Кожевников о россиянах в серии «Рейнджерс» – «Каролина»: «У Панарина – самый большой контракт, Шестеркин – один из лучших, Свечников тоже лидер команды. Там одни звезды»

Александр Кожевников высказался об игре россиян в серии «Рейнджерс» – «Каролина».

На счету Артемия Панарина 9 (4+5) очков в 7 матчах плей-офф, у Андрея Свечникова – 8 (2+6) баллов в 8 играх. Голкипер Игорь Шестеркин одержал семь побед подряд, отражая 93,4% бросков.

«Там одни звезды. Они должны так играть, должны быть лидерами клуба.

У Панарина сейчас самый большой контракт, Шестеркин – один из лучших вратарей, что уже доказано. Они и должны так играть и показывать свой уровень. Свечников в «Каролине» – тоже лидер команды.

Они все молодцы, держат свою марку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.