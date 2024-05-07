Терехов о Радулове: «Постоянно работает над собой, оставался после тренировок. Удивительно, как он был максимально заряжен»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск Александр Радулов КХЛ ВХЛ Семен Терехов Хоккей

Семен Терехов рассказал об игре с Александром Радуловым за «Ак Барс».

– В течение двух лет ты работал в одной команде с большими мастерами и главными звездами лиги. Что почувствовал, когда впервые зашел в раздевалку, а там Радулов?

– Помню, крутая атмосфера была, когда впервые зашел в главную команду. Все было интересно, наблюдал за этими мастерами.

Особое внимание в команде, понятное дело, у меня было к Радулову. Он постоянно работает над собой и всегда хочет побеждать. Старался у него учиться всему.

Он часто оставался дорабатывать разные упражнения после тренировок, те же подправления шайбы на лету, или, бывало, показывал что-то новое.

Всегда было удивительно, как он каждую игру и тренировку был максимально заряжен даже в своем возрасте – таких игроков я никогда не встречал.

– Ни для кого не секрет, что Радулов мог и «напихать» партнерам. Тебе тоже доставалось?

– Я играл с ним, слышал, как на лавке кому-то высказывал на эмоциях, но в раздевалке потом спокойно мог обсудить момент, и все было нормально, – сказал форвард «Ак Барса» Семен Терехов.

Радулов стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Ак Барсом».

37-летний нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.

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1 комментарий
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про нормальность не верю!!! раздевалку он и опустил, до развала коллектива!!!
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