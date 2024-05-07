Терехов о Радулове: «Постоянно работает над собой, оставался после тренировок. Удивительно, как он был максимально заряжен»
Семен Терехов рассказал об игре с Александром Радуловым за «Ак Барс».
– В течение двух лет ты работал в одной команде с большими мастерами и главными звездами лиги. Что почувствовал, когда впервые зашел в раздевалку, а там Радулов?
– Помню, крутая атмосфера была, когда впервые зашел в главную команду. Все было интересно, наблюдал за этими мастерами.
Особое внимание в команде, понятное дело, у меня было к Радулову. Он постоянно работает над собой и всегда хочет побеждать. Старался у него учиться всему.
Он часто оставался дорабатывать разные упражнения после тренировок, те же подправления шайбы на лету, или, бывало, показывал что-то новое.
Всегда было удивительно, как он каждую игру и тренировку был максимально заряжен даже в своем возрасте – таких игроков я никогда не встречал.
– Ни для кого не секрет, что Радулов мог и «напихать» партнерам. Тебе тоже доставалось?
– Я играл с ним, слышал, как на лавке кому-то высказывал на эмоциях, но в раздевалке потом спокойно мог обсудить момент, и все было нормально, – сказал форвард «Ак Барса» Семен Терехов.
Радулов стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Ак Барсом».
37-летний нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.