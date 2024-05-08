Кожевников о штрафе ФХР: «Бред! Мы же вроде вышли из юрисдикции этого гребанного француза из ИИХФ. Пусть Федотов сам платит»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР.

Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24.

«Бред! Думаю, что это политическая вещь. Мы же вроде вышли из юрисдикции этого гребанного француза из ИИХФ.

Они хотят деньги получить? Пускай и получают с Федотова. Он же сам захотел уехать, так пускай получают с него. Он заработает деньги, вот пусть и платит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.

Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

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16 комментариев
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Кожева уже в мясо, а ещё даже не 9 мая.
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Пятница, вечер, Кожевников - все как обычно!
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ему давно нужно завалить свое, из за таких ушлепков о нас и складывается картина, пьянка, медведи, балалайка и хоккей под дулом автомата , этот идиот играл в СССР где все за него решали, там же и замерз
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Получается не вышли, а если вышли то заплатим с процентами, когда будем возвращаться. Да я думаю и так заплатят. Все эти разговоры про величие для таких как Кожевников не просыхающих.
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А как же своих не бросаем, почему Федотов должен платить?
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Этот алкотрешер уже совсем потерялся во времени и пространстве. Не факт, что Федотов после этого конявого идиотизма вообще карьеру восстановит. Пора уже отстать от него.
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Кожева а давай ты заплатишь. Хоть раз что то сделаешь литрбольщик)
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Але? Да - да! Это Кожевников да..
Что простите? Прокомментировать? Перезвоните часика через 1.5 - я буду в зюзю и отвечу на все ваши вопросы.
Что???... Я говорю буду в зюзю, а не у Зюзина. Вы что там уже отмечаете?!)))
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А дед Саша давно уже вышел из юрисдикции гребаного здравого смысла ))
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"Пусть Федотов сам платит" - ахахахахаха! Самое смешное, что вся эта кодла знает, что платить все равно придется, и до этого момента будет происходить увлекательнейший поиск крайнего. Вот, похоже, его уже нашли: сам, мол, виноват, что хотел в НХЛ уехать.
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Скока бухать можно?
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ФХР будет платить миллион швейцарских франков, которые можно было бы пустить, к примеру, на развитие детского хоккея, строительство новых катков, зарплаты детским тренерам. А "ЦСКА", которые все это замутили, будут и дальше плевать на всех с высокой колокольни и ставить свои интересы выше интересов российского хоккея.
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Язык Кожевникова давно вышел из-под юрисдикции его разума.
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