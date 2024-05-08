Кожевников о штрафе ФХР: «Бред! Мы же вроде вышли из юрисдикции этого гребанного француза из ИИХФ. Пусть Федотов сам платит»

Александр Кожевников прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР.

Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие в сезоне КХЛ-2023/24.

«Бред! Думаю, что это политическая вещь. Мы же вроде вышли из юрисдикции этого гребанного француза из ИИХФ.

Они хотят деньги получить? Пускай и получают с Федотова. Он же сам захотел уехать, так пускай получают с него. Он заработает деньги, вот пусть и платит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, в августе 2023 года дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с . Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.

Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.