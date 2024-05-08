«Ничушкин – мужик. У всех бывают ошибки в жизни, но он молодец, все преодолел». Кожевников о форварде «Колорадо»

Александр Кожевников оценил результаты Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли.

Нападающий « » отличился голами в 6 матчах плей-офф подряд. Всего на его счету 8 шайб на этой стадии сезона.

«Ничушкин – мужик. У всех бывают ошибки в жизни, но он молодец, все преодолел. Он талант. Программа помощи помогла ему перезагрузиться, поправить здоровье, теперь снова играет на высоком уровне.

Отличный сезон проводит, забивает в плей-офф. И сейчас «Эвеланш» наравне с «Рейнджерс» претендуют на . Две самые сильные команды, по моему мнению», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 в матче с «Далласом». Он единолично возглавил гонку снайперов