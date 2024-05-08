«Ничушкин – мужик. У всех бывают ошибки в жизни, но он молодец, все преодолел». Кожевников о форварде «Колорадо»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Александр Кожевников Валерий Ничушкин Хоккей

Александр Кожевников оценил результаты Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли.

Нападающий «Колорадо» отличился голами в 6 матчах плей-офф НХЛ подряд. Всего на его счету 8 шайб на этой стадии сезона. 

«Ничушкин – мужик. У всех бывают ошибки в жизни, но он молодец, все преодолел. Он талант. Программа помощи помогла ему перезагрузиться, поправить здоровье, теперь снова играет на высоком уровне.

Отличный сезон проводит, забивает в плей-офф. И сейчас «Эвеланш» наравне с «Рейнджерс» претендуют на Кубок. Две самые сильные команды, по моему мнению», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 в матче с «Далласом». Он единолично возглавил гонку снайперов

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот тут абсолютно здравое мнение.
Даже и не верится, что его Александр озвучил. :)
0
0
0
Мужик нажрался и пошёл по бабам - с кем не бывает.
0
0
0
"..., поправить здоровье, ..." - Кожевников
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий