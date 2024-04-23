Агент Черных: «Гатиятулин общается с руководством «Ак Барса», у него есть список вопросов. Нужно обсудить цели, задачи, штаб, состав команды»

Теги Ак Барс КХЛ Александр Макрицкий Александр Черных Анвар Гатиятулин Хоккей

Александр Черных рассказал о переговорах Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом».

Агент прокомментировал то, что тренер был замечен с генменеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным на финале ВХЛ в Альметьевске. 

Анвар Гатиятулин общается с руководством «Ак Барса», обсуждают все нюансы. У него есть свой список вопросов.

Нужно обсудить цели, задачи, тренерский штаб, состав команды. Возможно, Гатиятулин там проведет не один день.

– Появилась информация, что тренер «Трактора» Александр Макрицкий будет помогать Гатиятулину в «Ак Барсе».

– Такая вероятность существует, и она достаточно велика. Точно мы уже узнаем в начале мая, – сказал агент Александр Черных.

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3 комментария
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Самое главное в этих переговорах обсудить условия расторжения. Цели и задачи тут вторичны
+6
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+6
Вопросов много у обоих сторон, вот только есть ли ответы правельные...
+1
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+1
Ответ Tina
Вопросов много у обоих сторон, вот только есть ли ответы правельные...
... правИльные... Медалистка(((
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