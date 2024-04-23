Агент Черных: «Гатиятулин общается с руководством «Ак Барса», у него есть список вопросов. Нужно обсудить цели, задачи, штаб, состав команды»

Александр Черных рассказал о переговорах Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом».

Агент прокомментировал то, что тренер был замечен с генменеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным на финале ВХЛ в Альметьевске.

– общается с руководством « », обсуждают все нюансы. У него есть свой список вопросов.

Нужно обсудить цели, задачи, тренерский штаб, состав команды. Возможно, Гатиятулин там проведет не один день.

– Появилась информация, что тренер «Трактора» Александр Макрицкий будет помогать Гатиятулину в «Ак Барсе».

– Такая вероятность существует, и она достаточно велика. Точно мы уже узнаем в начале мая, – сказал агент .