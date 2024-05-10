Гатиятулин о проблемах детского хоккея: «Требовательные родители, недостатки в системе подготовки тренеров, ухудшилось здоровье детей. Ситуация с нехваткой льда изменилась в лучшую сторону»
Анвар Гатиятулин поделился мнением о проблемах в детском хоккее.
48-летний специалист работал с детьми в школе челябинского «Трактора».
– Назовите три главные проблемы детского хоккея в России.
– Первое – требовательные родители, второе – недостатки в общей системе подготовки детских тренеров. Важно как можно чаще устраивать для них семинары, давать знания, повышать уровень специалистов.
Третья проблема – ухудшилось здоровье детей. Сложно сказать, с чем это связано. Раньше все росли на улице, лучше адаптировались, переносили тяжелые нагрузки.
Раньше еще была проблема с нехваткой льда, но эта ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, – сказал главный претендент на должность главного тренера «Ак Барса« Анвар Гатиятулин.
Что будет ожидать нас в будущем? Настроен пессимистично.
Второе - детские тренеры должны работать по лицензиии от ФХР.
Третье - хорошо кормить, заставлять больше двигатся. Больше занятий на природе. Меньше сидели в классах и торчали в гаджетах. Плюс возрастная педагогика. Вернуть!