Спортдиректор «Металлурга»: «Будет сложно сохранить лидеров. Сейчас надо пару дней отдохнуть, выпить, а после этого работать дальше»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Р-Спорт Хоккей

Спортдиректор «Металлурга» высказался о победе в Кубке Гагарина.

«Приятно победить. Но мы не пытались никому ничего доказать. Мы просто делали свою работу.

Тренерский штаб выполнил свою работу, менеджеры – свою, игроки – свою. И все справились с этим успешно.

А то, что там кто-то что-то говорит, нам без разницы. Мы шли к своей цели – мы ее добились.

Не было бы смысла звать Разина в клуб, если бы мы не надеялись на успех под его руководством. Я знал, как он работает, знаю его как человека и игрока.

Если говорить о сохранении состава на следующий сезон, то, конечно, будет сложно сохранить лидеров. Сейчас нам надо пару дней отдохнуть, выпить, а после этого работать дальше», – сказал Сергей Гомоляко.

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4 комментария
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Помню Гомоляко за Магнитку, кг 120 весил, насчёт выпить , ещё и с Разиным, там не пара дней, на месяц минимум уйдут
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У Гомоляко богатый опыт по выпивке, будет весёлые дни у ММГ)
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Готовьтесь , середняк ска скупает все что блестит на корню . «Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляшку. Сто листов! Их же надо взлохматить!»- Калина красная (цитата) .-
«Народ для разврату собрался!»-
Калина красная (цитата) . - «Ты где таких некрасивых собрал , нарочно что ли?».
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Разин новых найдет. Золотарь. Не забывайте, что 90% этих дров могут играть только у одного тренера и только в определенных условиях.
Поэтому эти кареты и превращаются в тыкву сразу после подписания.
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