Спортдиректор «Металлурга»: «Будет сложно сохранить лидеров. Сейчас надо пару дней отдохнуть, выпить, а после этого работать дальше»

Спортдиректор «Металлурга» высказался о победе в Кубке Гагарина.

«Приятно победить. Но мы не пытались никому ничего доказать. Мы просто делали свою работу.

Тренерский штаб выполнил свою работу, менеджеры – свою, игроки – свою. И все справились с этим успешно.

А то, что там кто-то что-то говорит, нам без разницы. Мы шли к своей цели – мы ее добились.

Не было бы смысла звать в клуб, если бы мы не надеялись на успех под его руководством. Я знал, как он работает, знаю его как человека и игрока.

Если говорить о сохранении состава на следующий сезон, то, конечно, будет сложно сохранить лидеров. Сейчас нам надо пару дней отдохнуть, выпить, а после этого работать дальше», – сказал .