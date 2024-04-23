Директор «Металлурга» о 3-0 в финале: «Локомотив» – команда, с которой очень трудно играть. В следующем матче нужно забить на один гол больше, чем они»
Сергей Гомоляко высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (3-0).
Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 24 апреля.
– Ожидали, что будет 3-0 в серии?
– «Локомотив» – команда, с которой очень трудно играть. Надеялись, что выиграем оба матча дома. А в гостях если не надеяться на победу, то не надо и выходить. В следующем матче нужно забить на один гол больше, чем «Локомотив». Банально, но так и есть.
– Как реагируете на игру, даете волю эмоциям?
– Переживаю, конечно. Но я, как и Андрей Владимирович Разин, сторонник того, чтобы не давать волю эмоциям. Во время игры внешне спокоен, но в душе переживаю.
– Как оцените игру Ильи Набокова?
– Думаю, это уже неактуальный вопрос. Какой смысл его оценивать, если вся лига, все журналисты только про это и пишут? – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.