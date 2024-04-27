Директор «Металлурга»: «Гребенкин решил попробовать себя в НХЛ. Почему нет? Наши воспитанники достойны представлять школу и город на самом высоком уровне»

Теги Металлург Мг Торонто Сергей Гомоляко НХЛ Никита Гребенкин Хоккей

Сергей Гомоляко высказался об уходе Никиты Гребенкина из «Металлурга».

Клуб расторг контракт с нападающим, сохранив права на 20-летнего игрока. 

Ранее Гребенкин сообщил, что отправляется в «Торонто».

«Да, после отлично проведенного сезона Континентальной хоккейной лиги Никита принял решение попробовать себя в НХЛ. Почему нет?

Мы прекрасно понимаем его спортивную мечту – каждый хоккеист хочет играть в этой лиге. Искренне благодарим его за чемпионский сезон с «Магниткой», эмоции и мастерство, и желаем ему удачи в новом этапе карьеры.

Считаем, что наши воспитанники достойны представлять нашу школу и город на самом высоком уровне. При этом Никита – свой, магнитогорский парень, и он прекрасно знает, что двери «Металлурга» для него всегда открыты», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну какой же он магнитогорский парень? Все знают, что он из Серова. В Юности занимался
+4
0
+4
Ну и очень хорошо, что не достанется повелителю всия систем роману
+4
-2
+2
Ответ Metallurg111
Ну какой же он магнитогорский парень? Все знают, что он из Серова. В Юности занимался
Ну и дальше что он из Серова? Серовский пацан, только че кому от этого легче или хуже не понятно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий