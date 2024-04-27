Директор «Металлурга»: «Гребенкин решил попробовать себя в НХЛ. Почему нет? Наши воспитанники достойны представлять школу и город на самом высоком уровне»
Сергей Гомоляко высказался об уходе Никиты Гребенкина из «Металлурга».
Клуб расторг контракт с нападающим, сохранив права на 20-летнего игрока.
Ранее Гребенкин сообщил, что отправляется в «Торонто».
«Да, после отлично проведенного сезона Континентальной хоккейной лиги Никита принял решение попробовать себя в НХЛ. Почему нет?
Мы прекрасно понимаем его спортивную мечту – каждый хоккеист хочет играть в этой лиге. Искренне благодарим его за чемпионский сезон с «Магниткой», эмоции и мастерство, и желаем ему удачи в новом этапе карьеры.
Считаем, что наши воспитанники достойны представлять нашу школу и город на самом высоком уровне. При этом Никита – свой, магнитогорский парень, и он прекрасно знает, что двери «Металлурга» для него всегда открыты», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.