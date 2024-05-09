Демидов настроен доиграть контракт в России и открыт к аренде: «Буду рад любой возможности проявить себя в КХЛ. Самое главное для молодого хоккеиста – играть»
Иван Демидов заявил о готовности играть в аренде в одном из клубов КХЛ.
В прошедшем сезоне нападающий вместе со «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова.
– Во время пятого матча финала Кубка Харламова вы разговорили с Романом Ротенбергом. Успели обсудить свои перспективы в главной команде?
– Нет, мы общались только об игре. Не испытываю мандража насчет своего будущего.
Я уже понял, в какой хоккей играет первая команда. Конкуренция – это двигатель прогресса.
Все молодые ребята в СКА замотивированы работать как можно больше, чтобы заполучить место в основе.
– У СКА одна из самых глубоких скамеек в КХЛ. Как относитесь к варианту продолжения карьеры в аренде?
– Я только за. Для молодого хоккеиста самое главное – играть. Буду рад любой возможности проявить себя в КХЛ.
– Вы настроены доиграть свой контракт, несмотря на результат драфта?
– Конечно.
У меня есть действующее соглашение на еще один год. По его истечению уже буду думать, – сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.
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