Демидов о подключении к КХЛ: «СКА сказал моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ»

Иван Демидов ответил на вопрос о том, что он перерос уровень МХЛ.

– Вы говорили, что уже переросли уровень МХЛ. В чем это выражается?

– В максимальной уверенности в себе.

В моих прошлых сезонах в МХЛ, выходя на лед, иногда я не был уверен, что у меня получится забить, и игра сложится не по моему сценарию.

В этом сезоне перед каждым матчем я понимал, что буду управлять игрой и свое точно забью. Уже не было страха ошибиться.

– Когда к вам пришла эта уверенность?

– Еще в начале сезона-2023/24. Просто, когда я был в , то получал не так много игровой практики, поэтому навыки пропадали.

Вернувшись в после травмы, мне не составило большого труда набраться уверенности и показать свой лучший хоккей.

– Когда вы вернулись на лед и продолжили доминировать в МХЛ, обсуждали с первой командой ваше подключение в КХЛ?

– Руководство СКА сказало моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ, чтобы окрепнуть и вернуться на прежний уровень.

Я использовал это как возможность улучшить свои навыки, выучить новые финты и набраться уверенности.

– Какие навыки прокачали?

– Видение площадки и обыгрыши.

В сезоне-2022/23 у меня было много читаемых действий на льду, поэтому во время матча соперники понимали, что я буду делать.

Из-за этого пришлось учиться действовать нестандартно, – сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.