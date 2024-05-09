Демидов о подключении к КХЛ: «СКА сказал моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов ответил на вопрос о том, что он перерос уровень МХЛ.

– Вы говорили, что уже переросли уровень МХЛ. В чем это выражается?

– В максимальной уверенности в себе.

В моих прошлых сезонах в МХЛ, выходя на лед, иногда я не был уверен, что у меня получится забить, и игра сложится не по моему сценарию.

В этом сезоне перед каждым матчем я понимал, что буду управлять игрой и свое точно забью. Уже не было страха ошибиться.

– Когда к вам пришла эта уверенность?

– Еще в начале сезона-2023/24. Просто, когда я был в КХЛ, то получал не так много игровой практики, поэтому навыки пропадали.

Вернувшись в МХЛ после травмы, мне не составило большого труда набраться уверенности и показать свой лучший хоккей.

– Когда вы вернулись на лед и продолжили доминировать в МХЛ, обсуждали с первой командой ваше подключение в КХЛ?

– Руководство СКА сказало моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ, чтобы окрепнуть и вернуться на прежний уровень.

Я использовал это как возможность улучшить свои навыки, выучить новые финты и набраться уверенности.

– Какие навыки прокачали?

– Видение площадки и обыгрыши.

В сезоне-2022/23 у меня было много читаемых действий на льду, поэтому во время матча соперники понимали, что я буду делать.

Из-за этого пришлось учиться действовать нестандартно, – сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.

9 комментариев
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Разин, Ларионов спокойно подключают молодых пацанов. Те растут в мастерстве. Но кто они, а кто тренер СКА...
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В других системах играл бы в КХЛ.
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Желаю в обозримом будущем, отправиться набирать уверенности в НХЛ, 2 пик у Чикаго, отличный шанс начать сразу в старте. Иначе Сочи и всё такое
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Потом уедет за океан, а ветераны будут ныть про отток игроков из России
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К 25 дадут поиграть. Это система.
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а почему в вышку то не отправили 🤔
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чикаго ему и щас готов дать поиграть но никто не отпустит
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Драфтоваться и ехать в хоккейный универ на год, прокачают не хуже АХЛ.
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Ответ Bartez1986
Разин, Ларионов спокойно подключают молодых пацанов. Те растут в мастерстве. Но кто они, а кто тренер СКА...
У Торпедо нет игроков, это вынужденный шаг. Были бы такие возможности как у СКА, вряд ли бы Ларионов так действовал. Он не Разин, который любит работать с молодыми и доверяет им даже работая в ТОП команде.
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