Джиошвили о 6:2 с Беларусью: «Для нас честь играть 9 мая. Великий день, великая победа. На параде зарядились позитивом»

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Максим Джиошвили высказался о победе «России 25» над Беларусью в Туле.

– Какие эмоции испытывали, ведь это важный день – 9 мая и матч для команды в турнире был решающим?

– Для нас честь играть 9 мая. Великий день, великая победа. Мы были на параде и зарядились положительными эмоциями. Да, была небольшая скованность, но, как только вышли на лед, сразу отпустило.

– В сегодняшней игре вы набрали 2 (1+1) очка. Прорвало?

– Не сказать, чтобы прорвало. Бывает, получается, а бывает, и нет. Всегда по-разному. Когда получается, всегда этому рад, потому что приношу пользу команде.

– Как вам атмосфера на сегодняшней игре, собрался полный стадион и было очень шумно?

– Мне всегда очень нравится играть в Туле, я играл здесь в ВХЛ. В этом городе очень любят хоккей, город живет игрой, – сказал форвард «Динамо» и «России 25». 

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