Карпухин о посещении парада в Туле игроками «России 25»: «Мы вдохновились патриотическим моментом, приехали на игру с эмоциями, чувством патриотизма»

Илья Карпухин сказал, что парад в Туле вдохновил сборную «России 25».

9 мая команда обыграла сборную в матче Лига ставок Большого тура сборной (6:2). Утром российская команда побывала на параде в честь Дня Победы.

«На парады меня водили родители, когда я был маленьким, прививали чувство патриотизма. Сегодня впервые побывал на трибуне, у нас были классные места, нас здорово приняли. Парад был перед нами, мы вдохновились таким патриотическим моментом, приехали на игру с эмоциями, чувством патриотизма.

С командой соперника мы живем в одном отеле, постоянно контактируем, но на льду друзей нет. У нас травмировали двух игроков, это большая потеря для нас. Я не видел тех моментов, вроде, ребята сказали, что было стечение обстоятельств с Бардаковым и Зыковым. По моему мнению, обычная борьба», – сказал защитник « » и «России 25».