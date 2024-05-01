Ничушкин забил в 5 подряд матчах плей-офф и повторил рекорд Могильного для россиян в НХЛ

Валерий Ничушкин забил в 5 подряд матчах плей-офф и повторил рекорд Могильного.

Форвард « » отличился в каждой из 5 игр серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (4-1, всего 7 шайб).

Он повторил рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф среди россиян (за один розыгрыш).

В розыгрыше Кубка Стэнли-1993 Александр Могильный забил в 5 подряд матчах за «Баффало» (тоже 7 шайб в сумме).

Также Ничушкин и Арттури Лехконен повторили рекорд «Колорадо» и « » по продолжительности голевой серии в плей-офф.

В розыгрыше Кубка Стэнли-1985 Мишель Гуле забил в 5 подряд матчах за «Нордикс» (6 шайб в сумме). Лехконен в текущем плей-офф забросил по одной шайбе в каждой игре с «Джетс».

Рекордная серия в истории лиги принадлежит Реджи Личу (10 подряд игр с голами в плей-офф-1976, «Филадельфия», 15 шайб на отрезке).

Вторая серия в истории (и лучшая среди действующих игроков) у («Тампа», 9 подряд игр с голами в плей-офф-2021, 9 шайб на отрезке).