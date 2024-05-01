Ничушкин забил в 5 подряд матчах плей-офф и повторил рекорд Могильного для россиян в НХЛ

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Мишель Гуле Александр Могильный Квебек рекорды Реджи Лич Арттури Лехконен Валерий Ничушкин Брэйден Пойнт Хоккей

Валерий Ничушкин забил в 5 подряд матчах плей-офф и повторил рекорд Могильного.

Форвард «Колорадо» отличился в каждой из 5 игр серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (4-1, всего 7 шайб). 

Он повторил рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф среди россиян (за один розыгрыш).

В розыгрыше Кубка Стэнли-1993 Александр Могильный забил в 5 подряд матчах за «Баффало» (тоже 7 шайб в сумме). 

Также Ничушкин и Арттури Лехконен повторили рекорд «Колорадо» и «Квебека» по продолжительности голевой серии в плей-офф. 

В розыгрыше Кубка Стэнли-1985 Мишель Гуле забил в 5 подряд матчах за «Нордикс» (6 шайб в сумме). Лехконен в текущем плей-офф забросил по одной шайбе в каждой игре с «Джетс». 

Рекордная серия в истории лиги принадлежит Реджи Личу (10 подряд игр с голами в плей-офф-1976, «Филадельфия», 15 шайб на отрезке).

Вторая серия в истории (и лучшая среди действующих игроков) у Брэйдена Пойнта («Тампа», 9 подряд игр с голами в плей-офф-2021, 9 шайб на отрезке). 

8 комментариев
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Валера Лучший снайпер ПО.
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Надо это отметить...
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Ответ Ден Петров
Комментарий скрыт
Ничего себе у тебя горит
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+6
Валера Главный ньюсмейкер НХЛ), то одно, то другое, то третье)
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Ответ ovi1000
Валера Лучший снайпер ПО.
Если добавлять фразу "кто бы мог подумать тогда в Далласе" То уважение ещё многократно умножается
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Вообще-то, по идее, в шестом, ну из тех, в которых он лично принимал участие. Он забил Сиэттлу во второй игре прошлого розыгрыша КС, после чего на льду уже не появлялся. Ну и плюс в каждой из пяти Виннипегу
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