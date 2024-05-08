Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф. У него 127 баллов против 124 у Ягра

Артемий Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф.

Форвард клуба из Нью-Йорка трижды ассистировал партнерам во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (4:3 2ОТ, 2-0).

В активе 32-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 6 играх в текущем плей-офф. Суммарно с регуляркой – 127 (52+75) баллов в 88 играх.

Он побил рекорд « » по очкам за сезон с учетом плей-офф, установленный в сезоне-2005/06 (124 в 85, 54+70).

Панарин может увеличить планку рекорда до завершения текущего розыгрыша Кубка Стэнли.