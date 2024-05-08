Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф. У него 127 баллов против 124 у Ягра

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Яромир Ягр НХЛ рекорды Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф.

Форвард клуба из Нью-Йорка трижды ассистировал партнерам во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (4:3 2ОТ, 2-0). 

В активе 32-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 6 играх в текущем плей-офф. Суммарно с регуляркой – 127 (52+75) баллов в 88 играх.

Он побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф, установленный Яромиром Ягром в сезоне-2005/06 (124 в 85, 54+70).

Панарин может увеличить планку рекорда до завершения текущего розыгрыша Кубка Стэнли. 

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11 комментариев
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Панарин - Легенда Нью-Йорка! Дальше, больше.
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Наш парень, наш Хлебушек, наш Артемий Панарин творит историю в команде, где играли три лучших бомбардира в истории НХЛ, Гретцки, Ягр, Мессье и всех трёх он обошёл по результативности за один сезон и продолжает и очень даже…. А сейчас Главное: Можно просто о………, буду мягче, просто офигеть, что он сделал!!! Это просто КОСМОС‼️🚀
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Его капитаном скоро вместо трубы сделают
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Не игрок, а таран!
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Ответ Alex.K71
Наш парень, наш Хлебушек, наш Артемий Панарин творит историю в команде, где играли три лучших бомбардира в истории НХЛ, Гретцки, Ягр, Мессье и всех трёх он обошёл по результативности за один сезон и продолжает и очень даже…. А сейчас Главное: Можно просто о………, буду мягче, просто офигеть, что он сделал!!! Это просто КОСМОС‼️🚀
Как звучит-всех троих обошел🤭Неи он конечно коасава но такие фразы выглядет, без цточненмй то несколтко срешно. Ничего Что99ый туда пришел полуздоровым пенсионером😂 А то звучит словно они все в равных условиях были😂
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Ну основной рекорд в регулярке не побил. С учётом плей-офф это другое. Но всё равно конечно красавчик, спору нет.
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Хочется 150 очков. Ну,вы поняли, о чём я
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Ответ Booligan
Панарин так-то уже ветеран
Ну слегка разве что🤭 Все таки есть разница и немалая, 32 года и 36 лет
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Ответ Booligan
Панарин так-то уже ветеран
+ полубитый перебитый пришел в НР🤭✌️😬
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