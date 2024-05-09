Третьяк о хоккее в Турции: «У нас есть опытные тренеры, которые не востребованы. Было бы здорово, чтобы они тренировали в других странах»

Владислав Третьяк прокомментировал детали сотрудничества ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Турецкая федерация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Меморандум предусматривает обмен соревнований на уровень детских и взрослых команд, приглашение тренеров на наши семинары, мы готовы предоставлять своих тренеров в сборные

.У нас есть опытные тренеры, которые не востребованы, и [было бы] здорово, чтобы они тренировали в других странах».

Мы подписали соглашение о сотрудничестве, но самое главное – это оказание помощи с методикой, проведение соревнований.

Важно, чтобы хоккей развивался не только в Европе и Америке», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.