Третьяк о хоккее в Турции: «У нас есть опытные тренеры, которые не востребованы. Было бы здорово, чтобы они тренировали в других странах»
Владислав Третьяк прокомментировал детали сотрудничества ФХР и Турции.
Федерация хоккея России и Турецкая федерация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.
«Меморандум предусматривает обмен соревнований на уровень детских и взрослых команд, приглашение тренеров на наши семинары, мы готовы предоставлять своих тренеров в сборные
.У нас есть опытные тренеры, которые не востребованы, и [было бы] здорово, чтобы они тренировали в других странах».
Мы подписали соглашение о сотрудничестве, но самое главное – это оказание помощи с методикой, проведение соревнований.
Важно, чтобы хоккей развивался не только в Европе и Америке», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.