Третьяк о хоккее в Турции: «У нас есть опытные тренеры, которые не востребованы. Было бы здорово, чтобы они тренировали в других странах»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ сборная Турции Федерация хоккея Турции ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал детали сотрудничества ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Турецкая федерация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Меморандум предусматривает обмен соревнований на уровень детских и взрослых команд, приглашение тренеров на наши семинары, мы готовы предоставлять своих тренеров в сборные

.У нас есть опытные тренеры, которые не востребованы, и [было бы] здорово, чтобы они тренировали в других странах».

Мы подписали соглашение о сотрудничестве, но самое главное – это оказание помощи с методикой, проведение соревнований.

Важно, чтобы хоккей развивался не только в Европе и Америке», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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7 комментариев
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Назаров, Плющев, ваш выход!
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Системный конспектами пусть поделится.
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Дайте деньги Ротенбергу, он подтянет Турцию и Индию к уровню РФ. Вернее Индия, Турция и Россия окажутся на одном уровне. Мы семимильными шагами, под руководством Ротенберга, движемся к этому.
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Плохо здесь то, что финансироваться вся эта пустая затея будет из бюджета РФ.
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Ответ Matador
Назаров, Плющев, ваш выход!
Кожевникова, Щитова, Артюхина в ассистенты
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Своих детей некому тренировать, а они в Турцию их сватают!
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Ротенберга в сборную Турции
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