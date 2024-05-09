Третьяк о сотрудничестве с Турцией: «Договоренности объединяют людей – у нас много общего. Россия – одна из главных хоккейных держав, задача – развивать вид спорта по всему миру»

Владислав Третьяк высказался о сотрудничестве ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«Россия – одна из главных хоккейных держав. Наша задача – развивать наш вид спорта по всему миру.

Сегодня мы подписываем меморандум с турецкими коллегами. Содружество, методики, тренеры, обмен на всех уровнях.

Наша одна из главных задач – чтобы хоккей развивался не только в Европе и Северной Америке, но и в других странах.

Такие договоренности и меморандумы объединяют наших людей. У нас много общего. Мы любим хоккей, хотим его развивать.

Надеемся на глубокое сотрудничество с Турецкой федерацией хоккея», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.