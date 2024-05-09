Третьяк о сотрудничестве с Турцией: «Договоренности объединяют людей – у нас много общего. Россия – одна из главных хоккейных держав, задача – развивать вид спорта по всему миру»
Владислав Третьяк высказался о сотрудничестве ФХР и Турции.
Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.
«Россия – одна из главных хоккейных держав. Наша задача – развивать наш вид спорта по всему миру.
Сегодня мы подписываем меморандум с турецкими коллегами. Содружество, методики, тренеры, обмен на всех уровнях.
Наша одна из главных задач – чтобы хоккей развивался не только в Европе и Северной Америке, но и в других странах.
Такие договоренности и меморандумы объединяют наших людей. У нас много общего. Мы любим хоккей, хотим его развивать.
Надеемся на глубокое сотрудничество с Турецкой федерацией хоккея», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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От слова "мем".
P.S.: развивать что бы то ни было в стране НАТО... Ну не знаю, не знаю...
Сколько Олимпиад взяли! А ЧМ !
....шизики
Варианты ответа:
1. Эмо
2. Готы
3. Скины
4. Хоккеисты
При выборе 4-го варианта Роман Ротенберг лично пригласит вас для просмотра 801-й игры НХЛ
мыторства