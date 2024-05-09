Третьяк о сотрудничестве с Турцией: «Договоренности объединяют людей – у нас много общего. Россия – одна из главных хоккейных держав, задача – развивать вид спорта по всему миру»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ сборная Турции Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о сотрудничестве ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«Россия – одна из главных хоккейных держав. Наша задача – развивать наш вид спорта по всему миру.

Сегодня мы подписываем меморандум с турецкими коллегами. Содружество, методики, тренеры, обмен на всех уровнях.

Наша одна из главных задач – чтобы хоккей развивался не только в Европе и Северной Америке, но и в других странах.

Такие договоренности и меморандумы объединяют наших людей. У нас много общего. Мы любим хоккей, хотим его развивать.

Надеемся на глубокое сотрудничество с Турецкой федерацией хоккея», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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44 комментария
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+34
0
+34
Развивать хоккей в Турции - всё равно, что развивать пляжный курорт в Воркуте. Но у них же МЕМорандум!
От слова "мем".
+28
-3
+25
Ответ Фанат Сан-Марино
Следующие новости на Спортсе: "Третьяк открыл каток в Эфесе" "Сборная Турции по хоккею приглашена на кубок Первого канала" "Касымпашаспор Ред Иглс" станет 24-й командой в КХЛ, базироваться будут в Мытищах"
Газиантеп Голден Бич’с
+15
-1
+14
Подождите, а как же Индия? Ее уже развили?
+13
-1
+12
Ответ Юрий Плотников
Газиантеп Голден Бич’с
Генчлербирлиги Янычар Файтерс
+8
0
+8
Ответ Personology Center
Развивать хоккей в Турции - всё равно, что развивать пляжный курорт в Воркуте. Но у них же МЕМорандум! От слова "мем".
А Буркина-Фасо, Ванутату чем хуже?
P.S.: развивать что бы то ни было в стране НАТО... Ну не знаю, не знаю...
+8
0
+8
Зенит - позор российского футбола
+10
-3
+7
Ох уж эта великая сборная Турции по хоккею!
Сколько Олимпиад взяли! А ЧМ !
....шизики
+9
-2
+7
Почему со страной НАТО Турцией, которые Российские истребители сбили, строятся такие доверительные отношения?
+7
0
+7
Кто такие турецкие неформалы?
Варианты ответа:
1. Эмо
2. Готы
3. Скины
4. Хоккеисты
При выборе 4-го варианта Роман Ротенберг лично пригласит вас для просмотра 801-й игры НХЛ
+6
0
+6
Задача ФХР развивать хоккей во всем мире? А что, в России уже развили прям до максимума? Все задачи выполнены?
+5
0
+5
Ну Китайский хоккей уже развили, теперь можно и Турцией заняться
+4
0
+4
На очереди Федерация хоккея Ирана.
+4
0
+4
Ну против этих сборных точно можно выпускать самого крутого бомбардира (по 10 шайб в ночной лиге),причем в первой тройке..Не посрамит державу
+4
0
+4
Они же с НАТО ведут гибридную войну, это притом что Турция не самая последняя страна в Альянсе) Почему эта машина «НАТО плохое» не работают в отношении Турции?
+4
0
+4
Что этот неадекват собирается развивать по всей планете, если Россию по сути вышвырнули из мирового спорта.Даже совок до такого не доходил.Хороши итоги вяликого правления.Смехдержава!
+3
0
+3
Совсем от безысходности крыша накренилась. Канадцев заменим на турок, и будем победно ликовать выигрывая у них с трехзначным счëтом. Опять же милости с самого верха за поднятия престижа российского хоекея.
+3
0
+3
Ответ Фанат Сан-Марино
Следующие новости на Спортсе: "Третьяк открыл каток в Эфесе" "Сборная Турции по хоккею приглашена на кубок Первого канала" "Касымпашаспор Ред Иглс" станет 24-й командой в КХЛ, базироваться будут в Мытищах"
"Третьяк открыл бутылочку "Эфеса"
+2
0
+2
У нас много общего. Да мы почти семья с турками. Сколько вместе бед и невзгод пережили. Наши османские братья черные славяне.
+2
0
+2
А можно внутри страны заняться развитием спорта?
+2
0
+2
Ответ hasanbeno195@icloud.com
Они же с НАТО ведут гибридную войну, это притом что Турция не самая последняя страна в Альянсе) Почему эта машина «НАТО плохое» не работают в отношении Турции?
это другое прост))
+1
0
+1
Ответ hasanbeno195@icloud.com
Они же с НАТО ведут гибридную войну, это притом что Турция не самая последняя страна в Альянсе) Почему эта машина «НАТО плохое» не работают в отношении Турции?
помидор вкусный
+1
0
+1
Ответ Александр Кудрявцев
Какая блин Турция. Которая сидит на двух стульях а смотрит в сторону Запада.
на одном натовском стуле уверенно сидит
+1
0
+1
Хочется написать "Что за турки!?" Но не хочется обижать турок...
+1
0
+1
Ответ nmnackjbxkasbk
в Мытищах -- мыторства
Будет дерби, чьи шмотки лучше хотя бы
+1
0
+1
Ответ Фанат Сан-Марино
Следующие новости на Спортсе: "Третьяк открыл каток в Эфесе" "Сборная Турции по хоккею приглашена на кубок Первого канала" "Касымпашаспор Ред Иглс" станет 24-й командой в КХЛ, базироваться будут в Мытищах"
в Мытищах --
мыторства
+1
0
+1
Ответ Personology Center
Развивать хоккей в Турции - всё равно, что развивать пляжный курорт в Воркуте. Но у них же МЕМорандум! От слова "мем".
Лет 30 назад все бы ржали, когда бы им сказали, что в НХЛ будут легионеры из Германии, Норвегии, Дании...
0
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Ответ Заболотный о_О
На очереди Федерация хоккея Ирана.
А Западная Сахара!
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Ответ Sodad
Зенит - позор российского футбола
Не понял юмора
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Ответ ZubDatsyuka
Подождите, а как же Индия? Ее уже развили?
Тоже скажите. Индия как и Турция сидит на двух стульях а смотрит в сторону Запада
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