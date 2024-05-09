Андрей Назаров: «Символично, что «Россия 25» сегодня играет с братьями-белорусами. Сейчас недружественных государств хватает, но мы не сдадимся. Победа снова будет за нами»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Андрей Назаров КХЛ Политика Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров высказался о матче «России 25» против Беларуси.

Команда Романа Ротенберга играет со сборной Беларуси в Туле.

«Символично, что «Россия 25» сегодня играет в хоккей с нашими братьями-белорусами в такой великий для всей страны праздник. Стоит вспомнить, что тогда, в 1945 году, почти весь мир был против нас, но мы все равно победили.

Сейчас недружественных нам государств хватает, но мы никогда не сдадимся, и победа снова будет за нами.

Наши деды и прадеды сделали все для великой победы, нужно брать с них пример», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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4 комментария
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В 1945-м почти весь мир был против нас? А можно подробнее?
+7
-1
+6
Ответ Bartez1986
В 1945-м почти весь мир был против нас? А можно подробнее?
Может, он немец? Или поклонник Власова.
+4
-1
+3
А Ромка слушает да ест 😂
+2
0
+2
В 1945 почти весь мир был против нас. А за нас была только Гвинея Бисау и Северная Корея?
+2
-1
+1
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