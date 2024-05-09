Андрей Назаров: «Символично, что «Россия 25» сегодня играет с братьями-белорусами. Сейчас недружественных государств хватает, но мы не сдадимся. Победа снова будет за нами»

Андрей Назаров высказался о матче «России 25» против Беларуси.

Команда Романа Ротенберга играет со сборной Беларуси в Туле.

«Символично, что «Россия 25» сегодня играет в хоккей с нашими братьями-белорусами в такой великий для всей страны праздник. Стоит вспомнить, что тогда, в 1945 году, почти весь мир был против нас, но мы все равно победили.

Сейчас недружественных нам государств хватает, но мы никогда не сдадимся, и победа снова будет за нами.

Наши деды и прадеды сделали все для великой победы, нужно брать с них пример», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.