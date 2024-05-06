Андрей Назаров: «Завтра великий день для России, ждем инаугурацию президента Путина. Недружественные страны готовятся создать негативный фон, но мы не сдадимся»

Теги Андрей Назаров Владимир Путин Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался об инаугурации президента России.

«Не будем забывать, что завтра великий день для России. Ждем инаугурацию нашего лидера и президента Владимира Владимировича Путина.

Недружественные страны со своими сателлитами готовятся создать вокруг нее негативный фон, но как бы они ни старались, мы никогда не сдадимся, и победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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9 комментариев
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Волнительно,первый раз все таки…
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Основные патриоты готовятся пить за здоровье вождя прямо с утра, но наиболее патриотичные патриоты начали пить накануне
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Как эта новость относится к спорту ? Ах да , спорт вне политики
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Очень нужна работа, кстати! - добавил шепотом Назаров
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Снова все улицы по пути следования всенародно избранного от людей очистят, чтобы народ от радости и счастья вторую Ходынку не устроил.
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Победоносная гойда получается?
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Да хорош уже про иногурацию трындеть.
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Похмелиться бы…
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Раньше съезды КПСС однообразные шли своим чередом, теперь один и тот же президент. а подхалимы по стилю не меняются.
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