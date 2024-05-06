Андрей Назаров: «Завтра великий день для России, ждем инаугурацию президента Путина. Недружественные страны готовятся создать негативный фон, но мы не сдадимся»

Андрей Назаров высказался об инаугурации президента России.

«Не будем забывать, что завтра великий день для России. Ждем инаугурацию нашего лидера и президента Владимира Владимировича Путина.

Недружественные страны со своими сателлитами готовятся создать вокруг нее негативный фон, но как бы они ни старались, мы никогда не сдадимся, и победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.