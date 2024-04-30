Андрей Назаров: «Овечкин провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки – мы от него не отстанем»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В первом раунде плей-офф-2024 «Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии.

«Сезон в КХЛ завершен, но расстраиваться не нужно. Сейчас начинается самая жаркая трансферная пора – открытие рынка свободных агентов. Для болельщиков эта тема всегда интересна. Уже назревает сразу несколько громких переходов.

Завершил свой сезон и «Вашингтон». Знаю, что многие поддерживали Сашу Овечкина, я тоже в числе этих людей.

Овечкин в любом случае провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки – мы от него не отстанем», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пока Саша не побьет рекорд Гретцки – мы от него не отстанем --------------------

Впервые захотелось, чтобы Овечкин не побил рекорд Гретцки.
+6
-6
0
У 🐑 есть что-то общее между фанатами. Вот и Назаров не даст соврать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий