Андрей Назаров: «Овечкин провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки – мы от него не отстанем»

Андрей Назаров высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

В первом раунде плей-офф-2024 «Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии.

«Сезон в КХЛ завершен, но расстраиваться не нужно. Сейчас начинается самая жаркая трансферная пора – открытие рынка свободных агентов. Для болельщиков эта тема всегда интересна. Уже назревает сразу несколько громких переходов.

Завершил свой сезон и «Вашингтон». Знаю, что многие поддерживали Сашу Овечкина, я тоже в числе этих людей.

Овечкин в любом случае провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки – мы от него не отстанем», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.