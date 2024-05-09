Генменеджер «Оттавы» о Грине: «В плей-офф есть тренеры, которые были в его положении. Это гораздо глубже, чем статистика побед и поражений»

Теги Оттава Трэвис Грин НХЛ Стив Стэйос Хоккей

Генеральный менеджер «Оттавы» высказался о новом тренере Трэвисе Грине.

Ранее стало известно, что «Сенаторз» заключили контракт на четыре сезона с 53-летним специалистом.

«Сейчас, когда мы наблюдаем за плей-офф Кубка Стэнли, можно вспомнить несколько тренеров, которые были в таком же положении, как Грин сейчас.

Это гораздо глубже, чем просто статистика побед и поражений», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос

За время работы главным тренером в НХЛ Грин одержал 141 победу и проиграл 194 матча.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий