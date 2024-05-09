Генменеджер «Оттавы» о Грине: «В плей-офф есть тренеры, которые были в его положении. Это гораздо глубже, чем статистика побед и поражений»

Генеральный менеджер «Оттавы» высказался о новом тренере Трэвисе Грине.

Ранее стало известно, что «Сенаторз» заключили контракт на четыре сезона с 53-летним специалистом.

«Сейчас, когда мы наблюдаем за плей-офф Кубка Стэнли, можно вспомнить несколько тренеров, которые были в таком же положении, как Грин сейчас.

Это гораздо глубже, чем просто статистика побед и поражений», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос.

За время работы главным тренером в НХЛ Грин одержал 141 победу и проиграл 194 матча.