Генменеджер «Оттавы» о Грине: «В плей-офф есть тренеры, которые были в его положении. Это гораздо глубже, чем статистика побед и поражений»
Генеральный менеджер «Оттавы» высказался о новом тренере Трэвисе Грине.
Ранее стало известно, что «Сенаторз» заключили контракт на четыре сезона с 53-летним специалистом.
«Сейчас, когда мы наблюдаем за плей-офф Кубка Стэнли, можно вспомнить несколько тренеров, которые были в таком же положении, как Грин сейчас.
Это гораздо глубже, чем просто статистика побед и поражений», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос.
За время работы главным тренером в НХЛ Грин одержал 141 победу и проиграл 194 матча.