«Оттава» не вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд. Худшая серия в истории клуба продолжается

Теги Оттава Жак Мартен НХЛ Стив Стэйос Ди Джей Смит Хоккей

«Оттава» не вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд.

Канадский клуб лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Нью-Джерси» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ. 

В текущем сезоне команда набрала 70 очков в 76 играх. По его ходу генеральный менеджер Пьер Дорион и главный тренер Ди Джей Смит были уволены, их заменили Стив Стэйос и Жак Мартен соответственно.

Клуб продолжает худшую серию невыходов в плей-офф в своей истории. 

В предыдущий раз «Сенаторс» играли в плей-офф в сезоне-2016/17, когда дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Питтсбургу» (3-4). 

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2 комментария
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Ожидание - появилась грозная сила на Востоке
Реальность - досрочная потеря шансов на плэйофф.
Самое интересное со свободными агентами не ошиблись - Жиру и Тарасенко конечно не произвели фурор, но сыграли хорошо для ветеранов.
Хотя Корписало ......
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Ответ Вадим Сидоров
Ожидание - появилась грозная сила на Востоке Реальность - досрочная потеря шансов на плэйофф. Самое интересное со свободными агентами не ошиблись - Жиру и Тарасенко конечно не произвели фурор, но сыграли хорошо для ветеранов. Хотя Корписало ......
Хотя Корписало, как и многие вратари, играй в команде, которая больше времени проводит в атаке, то был бы топчик. Это же созависимость: в сильной атакующей команде вратарю меньше работать, при этом команда, которая больше обороняется, имеет "дырявого" вратаря. Бывают в некоторых сезонах исключения, которые лишь подтверждают правило. Например, что первое на ум пришло, это Раанта в сезоне 2017-18 в Аризоне. Лучший вратарь лиги стал по проценту отражённых, а в итоге ничего особенного.
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