«Оттава» не вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд. Худшая серия в истории клуба продолжается

«Оттава» не вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд.

Канадский клуб лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Нью-Джерси» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне команда набрала 70 очков в 76 играх. По его ходу генеральный менеджер Пьер Дорион и главный тренер Ди Джей Смит были уволены, их заменили Стив Стэйос и Жак Мартен соответственно.

Клуб продолжает худшую серию невыходов в плей-офф в своей истории.

В предыдущий раз «Сенаторс» играли в плей-офф в сезоне-2016/17, когда дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Питтсбургу» (3-4).