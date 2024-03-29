Маклеллан, Эвасон, Беруби и Груден из фарм-клуба «Торонто» – претенденты на пост главного тренера «Оттавы» (Пьер ЛеБрюн)

Тодд Маклеллан и Крэйг Беруби претендуют на пост главного тренера в «Оттаве».

Генеральный менеджер «Сенаторс» Стив Стэйос начал поиски нового тренера для команды.

«В список кандидатов входит главный тренер «Торонто Марлис» Джон Груден. Но и другие крупные имена, такие как Тодд Маклеллан, Дин Эвасон, Крэйг Беруби и другие, полагаю, также находятся в этом рабочем списке», – сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Он отметил, что «Оттава» не торопится с поиском замены, хотя им хотелось бы определиться к ближайшему драфту, который состоится в конце июня.

Жак Мартен возглавил клуб после увольнения Ди Джей Смита в декабре, но 71-летний тренер не выразил заинтересованности в том, чтобы взять на себя эту роль на постоянной основе.

Груден никогда не был главным тренером в НХЛ, но он работал помощником в «Бостоне» в сезоне-2022/23, когда команда набрала 135 очков в регулярном чемпионате. До этого Груден четыре сезона входил в штаб «Айлендерс». Он уже работал со Стэйосом и владельцем «Оттавы» Майклом Андлауэром, когда тренировал команду OHL «Гамильтон Булдогс» в 2016-18 годах.

Маклеллан был уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Кингс» в феврале после неудачного отрезка, в котором они проиграли 14 из 17 матчей. В его послужном списке работа с «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном». В 2008 году он выиграл Кубок Стэнли в качестве ассистента в «Детройте».

Эвасон последние пять сезонов провел в качестве главного тренера «Уайлд», но «Миннесота» уволила его в ноябре после серии из семи поражений. Он четыре раза выводил команду в плей-офф, но они ни разу не прошли первый раунд.

«Сент-Луис» отправил в отставку Беруби в декабре после неудачного старта сезона. Он стал главным тренером команды в ноябре 2018 года и помог «Блюз» выиграть Кубок Стэнли в сезоне-2018/19.

«Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 68 очков в 72 матчах.