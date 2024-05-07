«Оттава» назначила Грина главным тренером. Контракт – на 4 года
Трэвис Грин возглавил «Оттаву».
Канадский клуб подтвердил назначение 53-летнего специалиста на пост главного тренера «Сенаторс».
Соглашение с Трэвисом Грином рассчитано на четыре года.
По ходу этого сезона Грин тренировал «Нью-Джерси» в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Линди Раффа. Команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли.
С 2017-го по декабрь 2021 года Грин возглавлял «Ванкувер». В 2020 году канадцы под его руководством дошли до второго раунда Кубка Стэнли.
В минувшем сезоне «Оттава» заняла 14-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Новое руководство Оттавы сразу зашло с козырей, чтобы было понятно – от клуба можно ничего не ждать.
Хоть убей, но не верю я в прогресс Сенаторов с Трэвисом Грином на тренерском мостике.
Пауза на сезон.
Сезон 2023-24 помощником на подхвате у Раффа, перспективная команда болтается ниже середины, увольнение Раффа -> назначение Грина и.о. ГТ - то же самое дно, никакого прогресса и плэйоффа.
Хоккей не работает. А кого он раскрывать будет в Оттаве, я даже и не знаю, там уже все ждут, раскрытые, кто им объяснит, как в ПО выходить. И это ещё на ЧЕТЫРЕ года.