«Оттава» назначила Грина главным тренером. Контракт – на 4 года

Трэвис Грин возглавил «Оттаву».

Канадский клуб подтвердил назначение 53-летнего специалиста на пост главного тренера «Сенаторс».

Соглашение с рассчитано на четыре года.

По ходу этого сезона Грин тренировал « » в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Линди Раффа. Команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли.

С 2017-го по декабрь 2021 года Грин возглавлял « ». В 2020 году канадцы под его руководством дошли до второго раунда Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне « » заняла 14-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.