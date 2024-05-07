«Оттава» назначила Грина главным тренером. Контракт – на 4 года

Теги Нью-Джерси Оттава Ванкувер Трэвис Грин НХЛ Хоккей

Трэвис Грин возглавил «Оттаву».

Канадский клуб подтвердил назначение 53-летнего специалиста на пост главного тренера «Сенаторс».

Соглашение с Трэвисом Грином рассчитано на четыре года.

По ходу этого сезона Грин тренировал «Нью-Джерси» в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Линди Раффа. Команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли.

С 2017-го по декабрь 2021 года Грин возглавлял «Ванкувер». В 2020 году канадцы под его руководством дошли до второго раунда Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне «Оттава» заняла 14-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

6 комментариев
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Отлично для Грина. Сезон отработает и получит неустойку. Халявные деньги.

Новое руководство Оттавы сразу зашло с козырей, чтобы было понятно – от клуба можно ничего не ждать.
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Мои соболезнования болельщикам Оттавы!
Хоть убей, но не верю я в прогресс Сенаторов с Трэвисом Грином на тренерском мостике.
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Ответ Roo91
МБ кто-то объяснит почему вы так не любите Грина? На мой взгляд вполне хороший специалист. Раскрыл Хьюза, Петтерсона, Босера, Хорвата (отчасти). Да, ставит немного прямолинейный хоккей, но этот хоккей работает.
А где он работает-то? Ванкувер - 4 полных сезона, невыход, невыход, выход во 2-й Раунд, невыход. 5-й сезон 2021-22 - увольнение через 25 матчей.

Пауза на сезон.

Сезон 2023-24 помощником на подхвате у Раффа, перспективная команда болтается ниже середины, увольнение Раффа -> назначение Грина и.о. ГТ - то же самое дно, никакого прогресса и плэйоффа.

Хоккей не работает. А кого он раскрывать будет в Оттаве, я даже и не знаю, там уже все ждут, раскрытые, кто им объяснит, как в ПО выходить. И это ещё на ЧЕТЫРЕ года.
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Минус один физрук на рынке коучей, это хорошо. Оттаве и её фанатам соболезнования
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Ответ Иван Павлов
Отлично для Грина. Сезон отработает и получит неустойку. Халявные деньги. Новое руководство Оттавы сразу зашло с козырей, чтобы было понятно – от клуба можно ничего не ждать.
ну почему ничего? у Оттавы есть собственный пик первого раунда в 2025, так что прицел понятен
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