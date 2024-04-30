Алексей Дементьев: «Вашингтон» сделал максимум, попав в плей-офф. С «Рейнджерс» не хватило сил – ни физических, ни моральных»
Алексей Дементьев оценил результат «Вашингтона» в сезоне НХЛ.
«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
– Чего не хватило «Вашингтону», чтобы зацепиться за серию с «Рейнджерс»?
– Не хватило сил – ни физических, ни моральных. Не хватило определенной юности и задора в составе.
«Столичные» вообще сделали максимум на текущий момент, попав в плей-офф.
Вспомните, в последнем матче решался вопрос, попадут ли они вообще в плей-офф или нет. Все эти факторы сыграли свою роль.
Плюс они наткнулись на одного из лучших вратарей современности – Игоря Шестеркина.
Команда «Рейнджерс» очень хорошо контролировала шайбу, играла достаточно плотно и не давала шансов для бросков. Факторов много, – сказал агент Алексей Дементьев.