Агент Плотникова: «Сергей и Ротенберг прекрасно знают друг друга. Когда мы узнали об интересе СКА, остальные варианты не рассматривали»

Теги ЦСКА СКА Амур КХЛ Сергей Плотников Алексей Дементьев Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Агент Сергея Плотникова высказался о переходе форварда в СКА из ЦСКА.

Ранее председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что нападающий станет игроком СКА.

– Санкт-Петербург очень знаком Сергею, у него там все обустроено. Он и Роман Ротенберг прекрасно знают друг друга, а в клубе знают его возможности.

Петербургский клуб – это очень большой бренд, популярная команда с прекрасной организацией. Поэтому в данном вопрос обе стороны нашли общий язык.

– У Сергея была возможность остаться в ЦСКА?

– Конечно, такая возможность присутствовала. Мы разговаривали с ЦСКА, но до конкретики не дошло. У Сергея были разные предложения, но, когда мы узнали об интересе со стороны СКА, остальные варианты уже не рассматривали.

– Сергей является воспитанником хабаровского «Амура». Было ли предложение от хабаровчан?

– Было очень серьезное и долгое общение с большой перспективой. Я и Сергей благодарны «Амуру» за то предложение, которое они нам сделали. Но, к сожалению для хабаровчан, наш выбор был сделан в пользу СКА, – сказал агент Алексей Дементьев.

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5 комментариев
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К такому тренеру идут не за деньгами а за возможностью играть под руководством лучшего тренера мира.
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Ещё один молодой игрок в команду Ротенберга. На перспективу наверное
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Чем больше талантливой и перспективной молодежи, тем лучше. За пару-тройку лет сыграются и можно суперсерию с китайскими клубами организовывать.
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Не поможет Потников Йозе Кубок взять...
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С детства за СКА! С детства за Ротана!😂
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-2
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