Агент Плотникова: «Сергей и Ротенберг прекрасно знают друг друга. Когда мы узнали об интересе СКА, остальные варианты не рассматривали»

Агент Сергея Плотникова высказался о переходе форварда в СКА из ЦСКА.

Ранее председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что нападающий станет игроком СКА.

– Санкт-Петербург очень знаком Сергею, у него там все обустроено. Он и прекрасно знают друг друга, а в клубе знают его возможности.

Петербургский клуб – это очень большой бренд, популярная команда с прекрасной организацией. Поэтому в данном вопрос обе стороны нашли общий язык.

– У Сергея была возможность остаться в ?

– Конечно, такая возможность присутствовала. Мы разговаривали с ЦСКА, но до конкретики не дошло. У Сергея были разные предложения, но, когда мы узнали об интересе со стороны СКА, остальные варианты уже не рассматривали.

– является воспитанником хабаровского « ». Было ли предложение от хабаровчан?

– Было очень серьезное и долгое общение с большой перспективой. Я и Сергей благодарны «Амуру» за то предложение, которое они нам сделали. Но, к сожалению для хабаровчан, наш выбор был сделан в пользу СКА, – сказал агент .