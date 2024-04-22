Дементьев о том, что Овечкин остался без бросков: «Рейнджерс» понимают, какое оружие в руках «Вашингтона». С ним играли очень плотно, ему не давали шансов»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Игорь Шестеркин Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев высказался об игре Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс».

«Вашингтон» уступил в игре плей-офф со счетом 1:4.

– Александр Овечкин в четвертый раз в карьере не смог нанести ни одного броска в створ ворот соперника в матче плей-офф…

– «Рейнджерс» прекрасно понимают, какое оружие в руках «Вашингтона» – в лице Александра Овечкина. С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое блокированных бросков. Причем со стороны обеих команд. Самоотверженная игра «Рейнджерс».

Ну и, опять же, может быть, здесь не хватило удачи Александру попасть в створ ворот. На последнем рубеже очень удачно играл Шестеркин, – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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7 комментариев
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Посмотрим что будет во второй игре, сможет ли хоть как то еерестроиться Вашингтон.
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Что за бред! Овечкин не один раз бросал из своего офиса. Просто в створ не попал ни разу! А броски с офиса были
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Прежде чем спрашивать мнение эксперта нужно убедиться, что он видел матч. Этот вряд ли)
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тут только можно хвалить одного " тренера" и одну " звезду" от которых пользы Российскому хоккею ноль
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Негативчик написали молодцы, но, чтобы новость стала полной надо добавить. В 148 играх Овечкин в 5 - ти играх сделал 10 + бросков.
С "Рейнджерс" в 2009 году, 13 и 11 бросков, с "Питтсбургом" в 2009 году, 12 бросков, с "Монреалем" в 2010 году, 10 бросков и с "Коламбусом" в 2018 году, 10 бросков. Ещё в 6 - ти встречах было по 9 бросков в створ ворот.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Посмотрим что будет во второй игре, сможет ли хоть как то еерестроиться Вашингтон.
Потолкаться, подраться, клюшкой ткнуть из подтишка - это они могут!
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