Дементьев о том, что Овечкин остался без бросков: «Рейнджерс» понимают, какое оружие в руках «Вашингтона». С ним играли очень плотно, ему не давали шансов»

Алексей Дементьев высказался об игре Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс».

«Вашингтон» уступил в игре плей-офф со счетом 1:4.

– Александр Овечкин в четвертый раз в карьере не смог нанести ни одного броска в створ ворот соперника в матче плей-офф…

– «Рейнджерс» прекрасно понимают, какое оружие в руках « » – в лице . С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое блокированных бросков. Причем со стороны обеих команд. Самоотверженная игра « ».

Ну и, опять же, может быть, здесь не хватило удачи Александру попасть в створ ворот. На последнем рубеже очень удачно играл , – сказал хоккейный агент и эксперт .