«Салават» предлагал Башкирову контракт на 2 года и 32 млн рублей, в «Металлурге» форвард получит 96 млн за 3 сезона («СЭ»)

«Салават Юлаев» получит 44 миллиона рублей компенсации за Данила Башкирова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» нападающему, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

По данным издания, уфимцы предлагали игроку двухлетний контракт с зарплатой 15 и 17 миллионов рублей в год.

В «Металлурге» Башкиров получит 96 миллионов рублей за три года.

В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.