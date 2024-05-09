«Салават» предлагал Башкирову контракт на 2 года и 32 млн рублей, в «Металлурге» форвард получит 96 млн за 3 сезона («СЭ»)
«Салават Юлаев» получит 44 миллиона рублей компенсации за Данила Башкирова.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» нападающему, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
По данным издания, уфимцы предлагали игроку двухлетний контракт с зарплатой 15 и 17 миллионов рублей в год.
В «Металлурге» Башкиров получит 96 миллионов рублей за три года.
В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.
Наши, получается, насыпали в 2 раза больше, плюс год контракта. Неужели так верят в него и Разин что-то видит и знает