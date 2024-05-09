«Салават» предлагал Башкирову контракт на 2 года и 32 млн рублей, в «Металлурге» форвард получит 96 млн за 3 сезона («СЭ»)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Спорт-Экспресс деньги Данил Башкиров Хоккей

«Салават Юлаев» получит 44 миллиона рублей компенсации за Данила Башкирова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» нападающему, который находится в статусе ограниченно свободного агента. 

По данным издания, уфимцы предлагали игроку двухлетний контракт с зарплатой 15 и 17 миллионов рублей в год.

В «Металлурге» Башкиров получит 96 миллионов рублей за три года.

В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.

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4 комментария
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Что-то Уфа совсем его дёшево оценивала по нынешнему рынку. Вот это и настораживает больше всего, что не было никаких фанатичных усилий его сохранить. Только если за "копейки".

Наши, получается, насыпали в 2 раза больше, плюс год контракта. Неужели так верят в него и Разин что-то видит и знает
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Вот так вот думаешь "капец космические деньги". А по факту чуть больше 1 млн долларов за 3 года, примерно 350 к баксов за год
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Ответ Надоело париться в бане
Вот так вот думаешь "капец космические деньги". А по факту чуть больше 1 млн долларов за 3 года, примерно 350 к баксов за год
Примерно как подписной бонус Гребенкина в Торонто)
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Ответ Metallurg111
Примерно как подписной бонус Гребенкина в Торонто)
Этот бонус Гребенкина, с которого он отдаст больше половины на налоги , и будет можно сказать его зарплатой, учитывая что в АХЛ играют за тарелку супа. Да и расходы не сравнимы с российскими, свои ещё прийдется добавить
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