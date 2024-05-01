«Металлург» предложил Башкирову контракт на 3 года. Зарплата – 30 млн рублей в сезоне-2024/25, по 33 млн – в 2025/26 и 2026/27 («СЭ»)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс деньги Данил Башкиров Хоккей

«Металлург» сделал оффер-шит нападающему «Салавата» Данилу Башкирову.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», магнитогорцы предложили 22-летнему форварду контракт с зарплатой 30 млн рублей в следующем сезоне и 33 млн рублей – в сезонах-2025/26 и 2026/27.

В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.

Срок контракта Башкирова с уфимцами истек 30 апреля. Он стал ограниченно свободным агентом.

«Салават» должен будет либо повторить предложение «Металлурга», либо отпустить игрока за компенсацию.

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8 комментариев
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Башкиров должен играть в Башкирии) Так что пусть Баширов повторяет оффер.
+6
0
+6
Ответ RusSh
По мне так не стоит он таких денег...удачи ему в Металлурге .
а сколько он стоит?
+3
0
+3
Да и хорошо, нам Кубок нужен, а не середину топтать…
+2
-1
+1
По мне так не стоит он таких денег...удачи ему в Металлурге .
+1
-1
0
раздербанили клуб...
+1
-1
0
Пусть повторяют. У нас итак молодежи много.
0
0
0
Ответ Ed
Да и хорошо, нам Кубок нужен, а не середину топтать…
Мужики, вы хотя бы первый раунд пройдите, а потом уже про кубок говорите
+1
-1
0
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