«Металлург» предложил Башкирову контракт на 3 года. Зарплата – 30 млн рублей в сезоне-2024/25, по 33 млн – в 2025/26 и 2026/27 («СЭ»)

«Металлург» сделал оффер-шит нападающему «Салавата» Данилу Башкирову.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», магнитогорцы предложили 22-летнему форварду контракт с зарплатой 30 млн рублей в следующем сезоне и 33 млн рублей – в сезонах-2025/26 и 2026/27.

В сезоне-2023/24 провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.

Срок контракта Башкирова с уфимцами истек 30 апреля. Он стал ограниченно свободным агентом.

« » должен будет либо повторить предложение « », либо отпустить игрока за компенсацию.