Задоров забросил 1-ю шайбу за «Ванкувер» в плей-офф. У него 2 броска и 4 хита за 17:47 во 2-м матче с «Нэшвиллом»

Никита Задоров забросил 1-ю шайбу за «Ванкувер» в плей-офф НХЛ.

Защитник стал автором единственной шайбы «Кэнакс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (1:4, 1-1).

В 2 матчах в текущем плей-офф на его счету 2 (1+1) очка. За карьеру – 13 (5+8) баллов в 47 кубковых матчах при 100 минутах штрафа.

Сегодня Задоров (17:47, 2:56 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват, применил 4 силовых приема и получил малый штраф.