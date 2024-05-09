Сафронов о ЧМ: «Без России неинтересно смотреть. Все-таки это канадско-русская игра»

Андрей Сафронов высказался о ЧМ по хоккею без сборной России.

– Вот вообще, не то что не буду смотреть, ну, так, если попадется, посмотрю. Если только до какого-то финала добраться, вообще неинтересен чемпионат мира, как молодежь говорит, от слова «совсем», только по одной простой причине: смотреть нечего.

Без России даже неинтересно смотреть, все-таки это канадско-русская игра. И смотреть, где нет россиян, просто неинтересно.

– Упадет ли уровень ЧМ без России?

– Я даже не знаю, упадет он или не упадет, на сегодняшний день лучше посмотреть полуфинал и финал Лиги чемпионов по футболу или тот же российский баскетбол», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.