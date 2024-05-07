Форварды «Тампы» Хэйгл и Пол дозаявлены в состав Канады на ЧМ-2024. Селебрини и Фантилли не сыграют за команду

Теги Тампа-Бэй Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ ЧМ по хоккею Ник Пол Брэндон Хэйгл Адам Фантилли Макклин Селебрини Хоккей

Два хоккеиста «Тампы» сыграют на ЧМ-2024 по хоккею.

Нападающие «Лайтнинг» Брэндон Хэйгл и Ник Пол согласились сыграть за национальную сборную Канады на турнире.

Форварды Макклин Селебрини и Адам Фантилли, которые ранее были включены в состав команды, на турнире не сыграют.

Журналист Даррен Дрегер отметил, что оба хоккеиста приняли приглашение, понимая, что им может не достаться место в составе. Хоккеистам предоставят выбор – остаться в Чехии с командой на турнире или вернуться в Канаду.

В нынешнем сезоне Хэйгл набрал 75 (26+49) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В активе Пола 46 (24+22) балла в 82 играх чемпионата.

8 комментариев
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Хейгл топ
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Слили Кучерова и уехали на чм, а Никите чем заняться?)
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Ответ Al561
Хорошая новость и повод посмотреть и притопить за кленовых в некоторых матчах))
Что значит в некоторых, во всех..😁✊🇨🇦
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Ответ ovi1000
Слили Кучерова и уехали на чм, а Никите чем заняться?)
Пивас его заждался, думаю найдет чем заняться
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Ответ ovi1000
Слили Кучерова и уехали на чм, а Никите чем заняться?)
Обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Тем, кто пишет подобные каменты похмелиться!
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Хорошая новость и повод посмотреть и притопить за кленовых в некоторых матчах))
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Никита болеть за этих балбесов поедет)
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Ответ newyork13
Пивас его заждался, думаю найдет чем заняться
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