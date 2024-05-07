Форварды «Тампы» Хэйгл и Пол дозаявлены в состав Канады на ЧМ-2024. Селебрини и Фантилли не сыграют за команду

Два хоккеиста «Тампы» сыграют на ЧМ-2024 по хоккею.

Нападающие «Лайтнинг» и Ник Пол согласились сыграть за национальную сборную Канады на турнире.

Форварды Макклин Селебрини и , которые ранее были включены в состав команды, на турнире не сыграют.

Журналист Даррен Дрегер отметил, что оба хоккеиста приняли приглашение, понимая, что им может не достаться место в составе. Хоккеистам предоставят выбор – остаться в Чехии с командой на турнире или вернуться в Канаду.

В нынешнем сезоне Хэйгл набрал 75 (26+49) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .

В активе Пола 46 (24+22) балла в 82 играх чемпионата.