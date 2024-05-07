Юров о «Миннесоте»: «По ходу сезона не общались, потому что они понимают, что в КХЛ свои нюансы. Они старались не лезть, а больше подбадривать»

Теги Металлург Мг Миннесота Юрий Трубачев НХЛ КХЛ Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался об игре на позиции центрального нападающего.

– Каково тебе было играть центрального нападающего? Ты впервые в этом сезоне встал на эту позицию.

– В основном я работал с нашим видеотренером на вбрасывании, мы очень плотно занимались с ним перед плей-офф. В итоге у меня вырос процент на точке. Также мне подсказывал Юрий Викторович [Трубачев], потому что он достаточно долго играл в центре.

– От «Миннесоты» были какие-то рекомендации, когда ты встал в центр?

– В том году я ездил в их лагерь, так что мне подсказывали, как лучше сыграть. По ходу сезона мы не общались, потому что они понимают, что в КХЛ свои нюансы.

В этом плане они старались не лезть, а больше подбадривать и какие-то моменты разбирать вместе со мной. Естественно, они не давали какого-то шаблона, как лучше играть.

– Центральный нападающий – это 100% двухсторонний игрок на фоне крайних. Насколько было тяжело физически в этой роли?

– Не сказал бы, что в плане физики есть какая-то разница. Я стал делать больше черновой работы в углах и в зоне защиты. Я считаю, что любой центральный нападающий только за счет хорошего катания может достойно играть как в КХЛ, так и в НХЛ, – сказал форвард «Металлурга» Данила Юров.

Напомним, на драфте НХЛ в 2022 году Юров был выбран «Миннесотой» в первом раунде под номером 24.

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