Ротенберг о Мичкове: «Панарин и Капризов уехали готовыми. Нужно быть лидером в лучшем клубе – нет смысла играть в «Сан-Хосе» или ездить в автобусе по Мексике в АХЛ»

Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ.

Прошлый сезон 19-летний форвард провел в «Сочи» на правах аренды и набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах. Права на него в НХЛ принадлежат «Филадельфии».

– Хуснутдинов, Коваленко вовремя уехали? Эти ребята, которые дебютировали в лиге.

– Время покажет. Каждого не буду комментировать. Хочу сказать, что Панарин и Капризов уехали готовыми игроками.

Нужно ехать играть в лидерах в лучшем клубе. В этом есть смысл. А играть где-то там, даже в «Сан-Хосе», который проигрывает 99 процентов матчей сезона, наверное, в этом нет большого спортивного смысла.

Мы общаемся с Матвеем о разных вариантах продолжения карьеры. Посмотрим. Главное, чтобы, даже если он уедет когда-то туда, чтобы не играл в АХЛ и не ездил в автобусе по Мексике, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.