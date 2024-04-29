Ротенберг о Мичкове: «Панарин и Капризов уехали готовыми. Нужно быть лидером в лучшем клубе – нет смысла играть в «Сан-Хосе» или ездить в автобусе по Мексике в АХЛ»

Теги СКА Рейнджерс Филадельфия Миннесота Колорадо Сан-Хосе НХЛ КХЛ Артемий Панарин Роман Ротенберг Сочи Кирилл Капризов Николай Коваленко Спорт-Экспресс Марат Хуснутдинов Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ.

Прошлый сезон 19-летний форвард провел в «Сочи» на правах аренды и набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах. Права на него в НХЛ принадлежат «Филадельфии».

– Хуснутдинов, Коваленко вовремя уехали? Эти ребята, которые дебютировали в лиге.

– Время покажет. Каждого не буду комментировать. Хочу сказать, что Панарин и Капризов уехали готовыми игроками.

Нужно ехать играть в лидерах в лучшем клубе. В этом есть смысл. А играть где-то там, даже в «Сан-Хосе», который проигрывает 99 процентов матчей сезона, наверное, в этом нет большого спортивного смысла.

Мы общаемся с Матвеем о разных вариантах продолжения карьеры. Посмотрим. Главное, чтобы, даже если он уедет когда-то туда, чтобы не играл в АХЛ и не ездил в автобусе по Мексике, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сказочный конечно) по мне так лучше играть в Сан Хосе у нормального тренера, чем под твоим руководством, Роман
+58
-1
+57
А Кучеров каким уехал? Или обратный пример - Гусев. У всех свои ситуации.
+49
0
+49
Ну так и в КХЛ есть команды, проигрывающие 99% матчей. В чем отличие? Неужели Сочи круче Сан-Хосе? Сомневаюсь.
+21
0
+21
Ответ Serge Vendino
А Кучеров каким уехал? Или обратный пример - Гусев. У всех свои ситуации.
Шипачёв?
+16
0
+16
Вот Бедард-то дурак оказывается.
На самом деле Ротенберг ппц тупой во-первых Мичков едет не в Сан-Хосе, а в Филадельфию которая до последних матчей претендовала на ПО, а во-вторых даже в Сан-Хосе можно начать путь к великим рекордам, но точно не в одном даже самом лучшем клубе КХЛ.
+14
0
+14
Конечно, лучше в СКА в четвертом звене, чем в топ 6 Филадельфии против лучших игроков мира, таким талантам как Мичков нет смысла ждать чего-то в КХЛ, в НХЛ он будет играть достаточно, Филадельфии нет смысла мариновать одного из лучших своих проспектов
+7
0
+7
специалист
+5
0
+5
Дожили 😑Сан Хосе это зашквар по мнению Йозе
+5
0
+5
В Мексике есть клубы АХЛ?
+4
0
+4
Гениальный тренер СКА не может найти место Мичкову в составе не первый год.Контракт закончится сразу уедет.
+4
0
+4
Роман-кураратор-жизнь на смарку 🤭🫣🤮🤢
+4
0
+4
Это Роман анонсировал переход Мичкова в Магнитку?
+2
0
+2
Ты, чтоль, готовить будешь?) И почему тебя, Рома, волнует Мичков, отстань от него)
+2
0
+2
Мичков просто теряет свое время
+2
0
+2
Это он типа про Барабанова вспомнил?)
+2
0
+2
После заявлений Романа Борисыча об автобусе в Мексике, Сан-Хосе, да и вся Калифорния, официально потребовали выхода из состава США и возвращения на родные земли, владения Мексики.
+2
-1
+1
Это всё понятно. Что там с СИСТЕМОЙ то???
+1
0
+1
Ответ Почему я?!
Это он типа про Барабанова вспомнил?)
Говорит так как он не надо делать, разочек стрельнул и убежал не пойми куда. Нужно как Панарин стать топом, потом выбирать клуб, партнеров, руководство, персонал организации, возможно даже лигу и все остальное. Дяденька ведь лишь озвучивает популярное и мнение большинства из хоккея, ничего нового
+1
0
+1
Ответ gombocrew
Еще легенды НХЛ Тихонов и Плотников, у которых на двоих 9 очков за почти сотню матчей
Наильку Якупова вообще под 1 номером выбрали на драфте
+1
0
+1
Ответ Serge Vendino
А Кучеров каким уехал? Или обратный пример - Гусев. У всех свои ситуации.
Еще легенды НХЛ Тихонов и Плотников, у которых на двоих 9 очков за почти сотню матчей
+1
0
+1
Ответ TBFTT
Вот Бедард-то дурак оказывается. На самом деле Ротенберг ппц тупой во-первых Мичков едет не в Сан-Хосе, а в Филадельфию которая до последних матчей претендовала на ПО, а во-вторых даже в Сан-Хосе можно начать путь к великим рекордам, но точно не в одном даже самом лучшем клубе КХЛ.
Разница лишь в том что ему дадут время в Филадельфии так как видят потенциал , а этот маникен его сразу списал
0
0
0
Ответ srs
Говорит так как он не надо делать, разочек стрельнул и убежал не пойми куда. Нужно как Панарин стать топом, потом выбирать клуб, партнеров, руководство, персонал организации, возможно даже лигу и все остальное. Дяденька ведь лишь озвучивает популярное и мнение большинства из хоккея, ничего нового
Барабана ведь выбрали Сан Хосе. Пан выбирал Кейна и его команду сам, сам выбрал в переводчики Витеньку Тихонова
0
0
0
Ответ Serge Vendino
А Кучеров каким уехал? Или обратный пример - Гусев. У всех свои ситуации.
Похоже, что решил стать тем самым исключением из правил. Возможно сам нереально крут, возможно к людям нужным попал и организацию, возможно где то и повезло... и все сошлось. Как Вы и подчеркнули у всех свой путь к успеху
0
0
0
Ответ neolag
Сказочный конечно) по мне так лучше играть в Сан Хосе у нормального тренера, чем под твоим руководством, Роман
Да нормальный тренер встроил бы молодого проспекта в игру Ска тот спокойно бы играл плюс полюбому приносил пользу , ну не у этого клоуна который за год может пол состава перетрясти
0
0
0
Боже!!! Кто открыл этот фонтан!!!
0
0
0
Не Сан-Хосе, а Сан-Йозе!
0
0
0
Ротен в половине команд НХЛ поиграл, конечно знает, о чем говорит
0
0
0
Похоже, дела Мичкова совсем плохи.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий