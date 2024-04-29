Ротенберг о Мичкове: «Панарин и Капризов уехали готовыми. Нужно быть лидером в лучшем клубе – нет смысла играть в «Сан-Хосе» или ездить в автобусе по Мексике в АХЛ»
Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ.
Прошлый сезон 19-летний форвард провел в «Сочи» на правах аренды и набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах. Права на него в НХЛ принадлежат «Филадельфии».
– Хуснутдинов, Коваленко вовремя уехали? Эти ребята, которые дебютировали в лиге.
– Время покажет. Каждого не буду комментировать. Хочу сказать, что Панарин и Капризов уехали готовыми игроками.
Нужно ехать играть в лидерах в лучшем клубе. В этом есть смысл. А играть где-то там, даже в «Сан-Хосе», который проигрывает 99 процентов матчей сезона, наверное, в этом нет большого спортивного смысла.
Мы общаемся с Матвеем о разных вариантах продолжения карьеры. Посмотрим. Главное, чтобы, даже если он уедет когда-то туда, чтобы не играл в АХЛ и не ездил в автобусе по Мексике, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
На самом деле Ротенберг ппц тупой во-первых Мичков едет не в Сан-Хосе, а в Филадельфию которая до последних матчей претендовала на ПО, а во-вторых даже в Сан-Хосе можно начать путь к великим рекордам, но точно не в одном даже самом лучшем клубе КХЛ.