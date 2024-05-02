Юров о том, почему продлил контракт с «Металлургом», а не уехал в «Миннесоту»: «Хочу большей стабильности. Играть в НХЛ – моя детская мечта»

Теги Металлург Мг Миннесота НХЛ КХЛ Данила Юров Хоккей

Данила Юров рассказал, почему решил остаться в «Металлурге», а не уехать в «Миннесоту».

– Чем было обусловлено решение о переподписании контракта в России?

– Я хочу добиться от себя большей стабильности и набрать физической силы.

– Насколько сильно вы хотите играть в НХЛ и представляете ли себе, что через год приедете в «Миннесоту»?

– Моя детская мечта – играть в НХЛ! Надеюсь, сезон пройдет без травм, и я буду уверен в своих силах. Для меня самое главное – приехать в НХЛ, когда почувствую, что готов, и смогу оказать влияние, – сказал форвард «Металлурга».

Напомним, в 2022 году форвард был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Миннесотой».

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