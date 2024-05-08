Лишка о фаворитах Кубка Стэнли: «У «Бостона» хорошая команда, но мне нравится «Колорадо». «Рейнджерс» тоже хорошо играют»
Адам Лишка назвал фаворитов Кубка Стэнли.
– В первом раунде мне было интересно наблюдать за «Бостоном» и «Торонто». Очень интересная серия и захватывающая концовка в овертайме.
– Можно ли «Брюинс» считать одними из главных фаворитов Кубка Стэнли?
– Да, у них хорошая команда. Но мне также нравится «Колорадо». «Рейнджерс» тоже хорошо играют, – сказал нападающий «Северстали» Лишка.