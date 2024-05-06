Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли

Теги Рейнджерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

«Даллас» одолел «Вегас» в серии 1-го раунда (4-3) и теперь сыграет с «Колорадо».

В другом полуфинале Западной конференции «Ванкувер» встретится с «Эдмонтоном».

На Востоке «Рейнджерс» уже победили «Каролину» (4:3, 1-0) в 1-м матче 2-го раунда. В другом полуфинале «Флорида» будет противостоять «Бостону».

15 комментариев
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Ответ trouble_shooter
Второй раунд пройдут: Колорадо, Ванкувер, Флорида и Рейнджерс. Финал: Ванкувер-Флорида. Победителем будет Флорида.
Нефть- не среда обитания касаток…
+12
-1
+11
Равной выглядит только пара Рейнджерс -Каролина. Во всех остальных трёх парах, как мне кажется, есть очевидные фавориты: Флорида, Колорадо и Эдмонтон выглядели сильнее своих соперников.
+7
-2
+5
Колорадо прёт как лавина ! Удачи за красивый хоккей
+4
-1
+3
Сейчас у БК шесть примерно равных претендентов на КС - Эдмонтон (5.00), Флорида(5.50), Даллас, Колорадо и Каролина по 6.00 и НЙР (6.50). Только у Бостона (11.00) и у Ванкувера (15.00) шансов поменьше.
И это на самом деле очень классно, что столько равных и сильных команд в розыгрыше и нет вообще ни одного явного фаворита. Хотя я лично удивлён, что, например, Колорадо и Даллас оцениваются одинаково, в моем представлении, Колорадо, очевидный фаворит в этой паре.
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У всех равные шансы, нет явного фаворита.
+1
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Ответ trouble_shooter
Второй раунд пройдут: Колорадо, Ванкувер, Флорида и Рейнджерс. Финал: Ванкувер-Флорида. Победителем будет Флорида.
Павел Буре одобряет. Сразу трое бывших в финалах конфы.
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Второй раунд пройдут: Колорадо, Ванкувер, Флорида и Рейнджерс.
Финал: Ванкувер-Флорида.
Победителем будет Флорида.
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Дальше идут Даллас и Эдмонтон
Каролина и Флорида
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только не Даллас - Флорида,пусть уж лучше Челси
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Ответ Unknown Noname
Павел Буре одобряет. Сразу трое бывших в финалах конфы.
Это полуфиналы
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Ответ Esson
Это полуфиналы
Чувак сделал прогноз на финалы конференций как бы.
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