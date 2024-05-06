Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли
Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ.
«Даллас» одолел «Вегас» в серии 1-го раунда (4-3) и теперь сыграет с «Колорадо».
В другом полуфинале Западной конференции «Ванкувер» встретится с «Эдмонтоном».
На Востоке «Рейнджерс» уже победили «Каролину» (4:3, 1-0) в 1-м матче 2-го раунда. В другом полуфинале «Флорида» будет противостоять «Бостону».
И это на самом деле очень классно, что столько равных и сильных команд в розыгрыше и нет вообще ни одного явного фаворита. Хотя я лично удивлён, что, например, Колорадо и Даллас оцениваются одинаково, в моем представлении, Колорадо, очевидный фаворит в этой паре.
Финал: Ванкувер-Флорида.
Победителем будет Флорида.
Каролина и Флорида