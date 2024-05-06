Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли

Стали известны все пары второго раунда плей-офф .

« » одолел «Вегас» в серии 1-го раунда (4-3) и теперь сыграет с « ».

В другом полуфинале Западной конференции «Ванкувер» встретится с « ».

На Востоке « » уже победили «Каролину» (4:3, 1-0) в 1-м матче 2-го раунда. В другом полуфинале «Флорида» будет противостоять «Бостону».