«Торпедо» и Ларионов-младший продлили контракт на год

Игорь Ларионов-младший подписал новый контракт с «Торпедо».

Клуб из Нижнего Новгорода и 25-летний нападающий заключили соглашение на один год.

На счету Ларионова 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 и 20 (8+12) очков. В плей-офф он провел 3 игры. Его статистика – здесь.

Генменеджер «Торпедо» Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству клуба