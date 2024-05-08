«Торпедо» и Ларионов-младший продлили контракт на год
Игорь Ларионов-младший подписал новый контракт с «Торпедо».
Клуб из Нижнего Новгорода и 25-летний нападающий заключили соглашение на один год.
На счету Ларионова 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 и 20 (8+12) очков. В плей-офф он провел 3 игры. Его статистика – здесь.
Генменеджер «Торпедо» Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству клуба
Чтобы генменеджер Ларионов-старший мог поднять ещё больше зарплату как бы хорошему хоккеисту Ларионову-младшему.