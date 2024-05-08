«Торпедо» и Ларионов-младший продлили контракт на год

Теги Торпедо КХЛ Игорь Ларионов-младший Хоккей

Игорь Ларионов-младший подписал новый контракт с «Торпедо».

Клуб из Нижнего Новгорода и 25-летний нападающий заключили соглашение на один год.

На счету Ларионова 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 и 20 (8+12) очков. В плей-офф он провел 3 игры. Его статистика – здесь.

Генменеджер «Торпедо» Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству клуба

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12 комментариев
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А кто-то в этом сомневался.
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Почему только на год ?
Чтобы генменеджер Ларионов-старший мог поднять ещё больше зарплату как бы хорошему хоккеисту Ларионову-младшему.
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Старший продлил младшего
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Теперь можно вернуть Гафурова
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Этот сезон, для Торпедо, под большим вопросом - в НН решили полностью довериться Ларионову, и могут возникнуть проблемы серьезнее,чем в прошлом сезоне
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Ларионов-младший не самый плохой игрок в этом Торпедо. Всего на год контракт. Не понимаю этой желчи, зависти.
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Ответ Алексей Романов
Всё на хоккей абонимент брать не буду смотреть на младшего просто мрак , 15 лет ходил подряд на Торпедо
Он же один в команде играет, больше никого в команде нет. Логично.
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Ответ Strannix
А что за претензии к нему? Вроде пол очка за игру, прошлый контракт был вообще копеечный.
Будет смешно, если этот будет больше, чем у Атанасова)
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Ответ Strannix
А что за претензии к нему? Вроде пол очка за игру, прошлый контракт был вообще копеечный.
контракт был 20млн
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