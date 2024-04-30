«Торпедо» продлит контракт с Ларионовым-младшим и подпишет Берлева на год (Metaratings)

Нападающий Игорь Ларионов-младший подпишет новый контракт с «Торпедо».

Как сообщает Metaratings, клуб продлит контракт с Ларионовым-младшим, а также подпишет однолетнее соглашение с нападающим Антоном Берлевым.

В сезоне-2023/24 Берлев провел 62 матча за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 28 (11+17) очков.

На счету 41 матч в регулярном чемпионате и 20 (8+12) очков. В плей-офф он провел 3 игры.