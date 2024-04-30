«Торпедо» продлит контракт с Ларионовым-младшим и подпишет Берлева на год (Metaratings)

Теги Торпедо возможные переходы Игорь Ларионов КХЛ Адмирал Игорь Ларионов-младший Антон Берлев Хоккей

Нападающий Игорь Ларионов-младший подпишет новый контракт с «Торпедо».

Как сообщает Metaratings, клуб продлит контракт с Ларионовым-младшим, а также подпишет однолетнее соглашение с нападающим Антоном Берлевым.

В сезоне-2023/24 Берлев провел 62 матча за «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 28 (11+17) очков. 

На счету Ларионова 41 матч в регулярном чемпионате и 20 (8+12) очков. В плей-офф он провел 3 игры.

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5 комментариев
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Дела семейные.
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15лет подряд ходил на хоккей Торпедо , с этой новостью абонемент брать не буду на младшего смотреть противно.
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Было бы странно если бы не продлили Ларионова-младшего.
Там за косой взгляд на него из команды выгоняют/ от игр отстраняют.
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