Юров о Воробьеве: «Никаких обид и претензий нет. Он поздравил меня с Кубком Гагарина, я поблагодарил его за то, что дал шанс играть в КХЛ. Его вклад в эту победу тоже есть»

Данила Юров отметил, что многому научился благодаря Илье Воробьеву.

– Бывший тренер «Магнитки» возглавил . Матчи против этой команды станут принципиальными?

– Нет, у меня нет никаких обид и претензий. Илья Петрович меня поздравил с Кубком, а я поблагодарил его за то, что он дал мне шанс играть в .

Его вклад в эту победу тоже есть. Я многому научился благодаря Илье Петровичу, так что я не вижу причин для принципиальной игры против ЦСКА, – сказал нападающий « » .