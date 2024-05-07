Юров о Воробьеве: «Никаких обид и претензий нет. Он поздравил меня с Кубком Гагарина, я поблагодарил его за то, что дал шанс играть в КХЛ. Его вклад в эту победу тоже есть»
Данила Юров отметил, что многому научился благодаря Илье Воробьеву.
– Бывший тренер «Магнитки» Илья Воробьев возглавил ЦСКА. Матчи против этой команды станут принципиальными?
– Нет, у меня нет никаких обид и претензий. Илья Петрович меня поздравил с Кубком, а я поблагодарил его за то, что он дал мне шанс играть в КХЛ.
Его вклад в эту победу тоже есть. Я многому научился благодаря Илье Петровичу, так что я не вижу причин для принципиальной игры против ЦСКА, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.