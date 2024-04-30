Данила Юров: «Воробьев сыграл большую роль в моей карьере – дал путь в КХЛ. Разин дал доверие, которое не давал Илья Петрович. Им обоим говорю спасибо»
Данила Юров сопоставил работу с Андреем Разиным и Ильей Воробьевым.
– Сразу после начала работы с ним (Андреем Разиным) поняли, что он собирается на вас делать ставку как на игрока основной обоймы, что не будет, как при Илье Воробьеве, когда получали очень мало игрового времени?
– Я бы не сказал, что Илья Петрович как-то меня зажимал. Где-то я и сам не воспользовался шансами.
Но я ему тоже говорю спасибо за тот проигранный финал с ЦСКА двухлетней давности. Это тоже был хороший опыт для меня, появилось понимание, как в этой серии нужно было играть. А Андрей Владимирович просто доверился мне.
Но Илья Петрович дал опыт, который я перенес на этот сезон. Тот проигранный финал очень мне помог переосмыслить отношение к хоккею, к тому, как нужно играть в таких матчах. Даже в регулярке я стал по-другому относиться к играм.
Не сказал бы, что Илья Петрович как-то плохо на меня повлиял. Просто были определенные моменты в работе. Но я бы не стал его обвинять в чем-то.
Он тоже сыграл большую роль в моей карьере – дал путь в КХЛ. Андрей Владимирович дал мне доверие, которое не давал Илья Петрович. Но я им обоим говорю спасибо.
– То есть мы зря Воробьева ругаем за то, что мало давал вам играть?
– Я не ругаю. Я не знаю, кто его ругает (улыбается).
– Среди журналистов много было критики в его адрес, многие считали, что вы уже тогда были готовы постоянно играть в КХЛ.
– Это ваша работа, журналистов, кого-то критиковать.
Но Илья Петрович – хороший тренер. Я ему желаю удачи в ЦСКА. Но не готов какие-то обиды на него выносить. Я благодарен ему.
Как и Андрею Владимировичу, за то что он дал возможность быть в раздевалке, стать чемпионом. Я просто счастлив, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.