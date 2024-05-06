Флорида – Бостон где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 9 мая
В четверг, 9 мая, сыграют Флорида и Бостон во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Бостон
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
Последние матчи Бостон
- Флорида – Бостон : 1 – 5
- Бостон – Торонто : 2 – 1
- Торонто – Бостон : 2 – 1
- Бостон – Торонто : 1 – 2
- Торонто – Бостон : 1 – 3
Прогноз на второй матч Флорида – Бостон
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰