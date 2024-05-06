Флорида – Бостон где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 9 мая

В четверг, 9 мая, сыграют Флорида и Бостон во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Флорида – Бостон

Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

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Прогноз на второй матч Флорида – Бостон

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