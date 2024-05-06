Флорида – Бостон: прогноз на второй матч 9 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 1 (1 : 5)

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Перед началом серии «Флорида» рассматривалась в качестве очевидного фаворита. «Бостон» выиграл у «Торонто» в семи матчах. Проблемы «кленовых листьев» это отдельная тема, но в некоторых из поединков «Брюинз» выглядели попросту беспомощно. Нужно сказать спасибо неразберихе в канадской команде, ошибкам в обороне и не слишком уверенной игре голкипера Ильи Самсонова в седьмом матче. Другое дело «Пантерз». Системная команда, которая уверенно прошла «Тампу» и выражала полную готовность начать второй раунд с победы. Начало матча выдалось обоюдоострым. На первой же минуте команды обменялись опасными атаками, но на высоте были вратари. Если про Сергея Бобровского все известно, то Джереми Сваймен показывает феноменальную игру. Американец стал всего лишь восьмым голкипером за всю историю НХЛ, который пропускал в первых семи матчах плей-офф две и менее шайб за игру. За весь первый период нельзя было сказать, что «Бостон» выглядит андердогом. Команда Джима Монтгомери нанесла больше бросков по воротам и в целом контролировала ход матча. Недаром тренер сказал, что после победы над «Торонто» его игроки получили огромный заряд уверенности.

Основные события развернулись во втором периоде. С первых его минут хозяева помчались вперед, и их давление рано или поздно должно было дать плоды. Минула середина матча, и цели достиг бросок Мэттью Ткачака, помог рикошет от клюшки Хампуса Линдхольма, Сваймен был бессилен. Прошло всего чуть больше минуты и Морган Гики сравнял счет. Сложно сказать, что после этого случилось с хозяевами, но в течение следующих семи минут они пропустили еще дважды. Точные броски удались Мэйсону Лорею и Брэндону Карло. Причем вины Бобровского в пропущенных шайбах не было. Оставалось играть еще 20 минут, и южане все силы бросили в атаку, но в одних случаях Сваймен был непробиваем, в других нападающие «Флориды» не могли поразить пустые ворота. Напротив, в середине третьего игрового отрезка Джастин Брэзо забросил четвертую шайбу. Пятую «Пантерз» пропустили уже в пустые ворота и заставили крепко задуматься о своих перспективах. Одно утешение — Ткачак в шестом матче плей-офф подряд отметился результативными действиями и тем самым установил рекорд франшизы. Во второй игре мы наверняка увидим другую «Флориду». Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

победа «Флориды Пантерз» — от 1,99 (Лига Ставок) до 2,04 (Бетсити)

победа «Бостон Брюинз» — от 3,03 (BetBoom) до 3,31 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Флорида – Бостон

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