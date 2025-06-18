Плющев о том, что Бобровский не получил «Конн Смайт»: «Политические игры. Американский журналист брал интервью у Путина и сказал: «Вы русские, поэтому к вам так относятся»

Владимир Плющев считает, что Сергей Бобровский достоин «Конн Смайт Трофи».

«Флорида » обыграла» «Эдмонтон » в финале Кубка Стэнли (4-2 в серии). Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский стал третьим в голосовании журналистов за звание самого ценного игрока плей-офф.

«Довольно странно. Команда победила в Кубке Стэнли, а вратарь не является MVP. Поэтому здесь другие факторы, не спортивные, явно влияют.

Вратарь – это всегда полкоманды. Если команда выигрывает второй сезон подряд, то по крайней мере вклад вратаря в победу своей команды достаточно значимый.

Давно уже идут политические игры. Как раз американский журналист (Такер Карлсон – Спортс’‘), который брал интервью у Владимира Путина , сказал, что «вы русские, поэтому к вам так и относятся».

Наверное, так и есть. Поэтому здесь не спортивная составляющая», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.